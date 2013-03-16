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Ekonomi

İstanbul’a 350 yeni otobüs

İstanbul'un 3 bölgesinde daha önce ihalesi yapılan 600 otobüse ek olarak, 350 yeni otobüsün İstanbul Otobüs İşletmeleri AŞ filosuna katılacağı belirtildi

16 Mart 2013 13:54

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentte hizmet vermek üzere 350 yeni otobüs alınacağını bildirdi.
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, İstanbul'un 3 bölgesinde daha önce ihalesi yapılan 600 otobüse ek olarak, 350 yeni otobüsün İstanbul Otobüs İşletmeleri AŞ filosuna katılacağı belirtildi.

Alçak tabanlı, engellilerin kolaylıkla binebileceği ve çevre dostu ''Euro-5'' standartlarında motorlarla teçhiz edilen yeni otobüslerin, İstanbulluların hizmetine sunulacağı kaydedilen açıklamada, daha önce yapılan üç ihaleyle hizmete sunulan otobüslerin, hem işleticiler hem de yolcular için İstanbul genelinde toplu taşımada bir çığır açtığı kaydedildi.

İGDAŞ ihale salonunda 26-27 Mart tarihlerinde yapılacak ihalenin 3 bölümde gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, 26 Mart'ta saat 14.00'da Anadolu bölgesi (149 otobüs), 27 Mart'ta saat 10.00'da İstanbul bölgesi (80 otobüs), saat 14.00'da Beyoğlu bölgesi (121 otobüs) ihalelerinin yapılacağı bildirildi.

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