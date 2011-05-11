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Politika

İSTANBUL'A 2 YENİ ŞEHİR İSTANBUL (A.A) 

11 Mayıs 2011 15:34

-İSTANBUL'A 2 YENİ ŞEHİR İSTANBUL (A.A) - 11.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugün açıklayacağı projenin bir Türkiye, bir dünya projesi olduğunu belirterek, ''12 Haziran seçimlerinin ardından İstanbul için iki yeni şehrin inşasına başlıyoruz. Bu zamana kadar yaptıklarımız nihai bir proje çalışması değil, yapılmış 1/100.000'lik planlar üzerine bir plan, bir proje çalışmasıdır. Bu şehirlerden birini İstanbul'un Avrupa yakasında Karadeniz kıyısında, diğerini Anadolu yakasında kuruyoruz'' dedi. İstanbul'un finans merkezi olma hedefinin bu iki şehirle daha da güçleneceğini belirten Erdoğan, ''Bu iki şehir İstanbul'un ruhuna, fiziki yapısına ve çevreye zarar vermeyecek ve tam tersine burada bu unsurları güçlendiren, rahatlatan, nefes aldıran bir anlayışla inşa edilecek'' diye konuştu. Erdoğan, iki şehir projesi inşaatının, seçimden bir yıl sonra başlayacağını söyledi.

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