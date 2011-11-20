İstanbul’a 19 milyar liralık rekor bütçe

T24 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2012 yılı konsolide bütçesi 19 milyar 445 milyon 178 bin lira olarak belirlendi. Büyükşehir Belediyesi bu bütçesiyle 18 bakanlığın bütçesini geride bıraktı.



AA muhabirinin Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı bilgiye göre, 2012 yılında Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesi bir önceki yıla göre yüzde 0,7’lik bir artışla 7 milyar 300 milyon TL olarak belirlendi. Büyükşehir Belediyesi’nin bağlı kuruluşlarından İSKİ’nin 2012 yılı bütçesi 3 milyar 280 milyon 989 bin lira, İETT’nin 1 milyar 826 milyon 265 bin lira, bağlı şirketlerin de 7 milyar 37 milyon 924 milyon lira olarak öngörüldü.



Bir önceki yıla göre yüzde 7,70 oranında artan konsolide bütçeden yatırımlara 8 milyar 40 milyon 85 bin lira (yüzde 41,35) ayrıldı.



Konsolide yatırım bütçesi içinde Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım miktarı 4 milyar 883 milyon 944 bin lira (yüzde 61), İSKİ’nin 1 milyar 474 milyon 741 bin lira (yüzde 18,34), İETT’nin 539 milyon 374 bin lira (yüzde 6,71), bağlı şirketlerin ise 1 milyar 142 milyon 26 bin lira (yüzde 14,20) olarak öngörüldü.

Yatırımlara ayrılan pay



İstanbul Büyükşehir Belediyesi yatırım bütçesinden ulaşıma 2 milyar 996 milyon 929 lira (yüzde 61), çevreye 952 milyon 905 bin lira (yüzde 19,51), kültür ve turizme 144 milyon 961 bin lira (yüzde 2,97), sağlık ve sosyal hizmetlere 327 milyon 279 bin lira (yüzde 6,70), afete de 461 milyon 870 bin lira (yüzde 9,46) ayrıldı. Böylece Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinden yatırımlara toplam 4 milyar 883 milyon 944 bin lira (yüzde 61) ayrılmış oldu.



Belediye bütçesinde en önemli yatırım kalemi olan ulaşıma bu yıl da önceki yıllarda olduğu en yüksek pay ayrıldı. İETT ve şirketlerle birlikte konsolide bütçeden ulaşıma ayrılan pay 3 milyar 996 milyona ulaştı. Bu rakam konsolide yatırımların yaklaşık yüzde 50’sini oluşturmakta.



Büyükşehir Belediyesi’nin 2012 yılı gelir bütçesini 6 milyar 600 milyon, gider bütçesi ise 7 milyar 300 milyon lira olarak hesaplandı. Gelirlerin 124 milyon lirası vergi, 449 milyon lirası teşebbüs ve mülkiyet, 121 milyon lirası sermaye gelirleri, 5 milyar 874 milyon lirası da diğer gelirler başlığı altındaki Maliye Bakanlığı ve İller Bankası paylarından oluştu. Gelir-gider bütçesi arasındaki denklik ise iç ve dış borçlanma yolu ile sağlandı.

Bütçede 700 milyon lira borçlanma öngörüldü



Büyükşehir Belediyesi’nin 2012 yılı bütçesinde, 640 milyon lira iç borçlanma, 503 milyon lira iç borç geri ödemesi ve 947 milyon lira dış borçlanma, 384 milyon lira dış borç geri ödemesi olmak üzere kullanım ve ödeme farklarından oluşan 700 milyon lira borçlanma öngörüldü.



Borçlanma yoluyla elde edilen kaynağın neredeyse tamamı raylı sistem ulaşımları için kullanılacak.

18 bakanlığın bütçesini geçti



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2012 yılı konsolide bütçesi 21 bakanlık içinde 18 bakanlığın bütçesini geride bıraktı. Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesini sadece 88 milyar 523 milyon 596 bin lira olan Maliye Bakanlığı, 39 milyar 169 milyon 379 bin lira olan Milli Eğitim Bakanlığı ve 31 milyar 551 milyon 963 bin lira olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bütçeleri geçti.



Büyükşehir Belediyesi’nin konsolide bütçesi, genel bütçeli idareler arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, Başbakanlık, MİT Müsteşarlığı, MGK Genel Sekreterliği, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü bütçelerini de geride bıraktı.



Büyükşehir Belediyesi’nin konsolide bütçesiyle geride bıraktığı bakanlıkların ve genel bütçeli idarelerin 2012 yılı için öngörülen bütçeleri (1.000 TL) şöyle:



Milli Savunma Bakanlığı 18.229.672

Sağlık Bakanlığı 14.357.938

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 10.484.859

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 8.904.140

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 8.841.713

Adalet Bakanlığı 5.277.312

Gençlik ve Spor Bakanlığı 4.469.119

İçişleri Bakanlığı 2.585.387

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2.236.131

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1.846.902

Kültür ve Turizm Bakanlığı 1.705.076

Dışişleri Bakanlığı 1.351.947

Ekonomi Bakanlığı 1.279.980

Kalkınma Bakanlığı 1.067.700

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 929.814

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 582.718

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 384.676

Avrupa Birliği Bakanlığı 151.171

Cumhurbaşkanlığı 138.700

TBMM Başkanlığı 651.252

Başbakanlık 861.757

Mit Müsteşarlığı 750.942

MGK Genel Sekreterliği 14.376

Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü 89.462



