İstanbul'a 15 kollu yangın düşmanı

T24

DAĞLAR VE TEPELERDEN GEÇEBİLECEK





SEL BASKINLARINA DA MÜDAHALE





GEBZE'DEKİ YANGINA MÜHADALE ETTİ



BETONU DELİP İÇERİYİ GÖZLÜYOR





TOPLAM MALİYET 4 MİLYON EURO



İstanbul'da 40 kilometre uzaktaki yangını söndürebilmek için su taşıyacak hortum sistemi tanıtıldı. 15 kolu bulunan "ahtapot" isimli sistem, dakikada 8.5 ton su basabiliyor.İstanbul İtfaiyesi'nin yangın söndürme çalışmalarında da kullanacağı ''Ahtapot'' sisteminin tanıtımı, Florya sahilinde gerçekleştirilen tatbikatla yapıldı.İtfaiyeci yeleği giyip, şapkasını taktıktan sonra telsiz talimatıyla tatbikatı başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, ''Ahtapot'' sistemine su aktaracak pompayı, itfaiyecilerle birlikte denize attı. Topbaş, ardından da hortumun uzatıldığı yaklaşık bir kilometre uzaklığa ''Ahtapot'' aracıyla ulaştı.Topbaş, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, denize atılan pompanın 60 metre derinlikten su çekebildiğini belirterek, ''Bu sistem dakikada 8.5 ton su basabiliyor. Hortumları 15 kilometre döşenebilecek bu sistemin 15 kolu bulunuyor. Daha uzun mesafelerde ara takviye pompaları koyarak suyun tazyikini arttırabiliyoruz. 30-40 kilometre kadar uzun mesafelere ulaşabiliyoruz. Bu hortumu döşerken yollarda trafikteki araçların ezmemesi için köprü oluşturabiliyorsunuz'' dedi.Bu sistemin su baskınlarında da kullanabildiğini ve özelliklerinin İstanbul şartlarında ormanlık alanlarda önemli olduğunu ifade eden Topbaş, bu sistemle ormanlık alanlar, dağlar ve tepelerden geçebileceklerini ve istedikleri mesafeye su götürebileceklerini kaydetti.Topbaş, Türkiye'de sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bulunan bu sistemin, Gebze'deki sanayi yangınına da müdahale ederek, başarılı bir söndürme çalışması gerçekleştirdiğini ifade etti.İstanbul İtfaiyesi'ndeki araç ve gereci dünya standartlarının üstüne çıkardıklarını anlatan Topbaş, afetin durumuna göre her türlü müdahaleyi yapacak çok çeşitli araçların bulunduğunu, ''Koca Yusuf'' isimli aracın 30 santimetre betonu delebildiğini, deprem anında enkaz altındaki insanların kamerayla görülebileceğini söyledi.Topbaş, İstanbul'da günde 250 civarında yangın ihbarı olduğunu belirterek, ''Gerektiğinde bu hortumla da afetlere müdahale ediyoruz. Bu hortumla sel baskınlarına müdahale de edebiliyoruz. Ayrıca acil durumlarda 2 tatlı su kaynağı ya da baraj arasında da aktarma yaparak, şehrin herhangi bir bölgesinin susuz kalmasını da engelleyebiliyoruz'' dedi.Bir gazetecinin ''Haydarpaşa Garı'nda yangın çıkmıştı. Eğer Ahtapot bu işe dahil olsaydı, ne kadar sürede yangın söndürülürdü?'' diye sorduğu Topbaş, bu yangında kara ve denizden müdahaleler yapıldığını belirterek, ''Ahtapot''un oldukça başarılı bir sistem olduğunu ve Gebze'deki sanayide çıkan yangında müdahaleye önemli katkısının bulunduğunu kaydetti.Topbaş, Haydarpaşa Garı yangınında haddinden fazla su verildiğini söyleyenlerin bulunduğunu ifade ederek, yangın yerine suyu getirmenin ve gereken yerde kullanmanın önemli olduğunu, ''Ahtapot'' sisteminin öncelikle su tedariki yaptığını ve suyu kilometrelerce öteye ulaştırabildiğini söyledi.Topbaş, ''Bu sistemdeki takımların çeşitli özellikleri var. 60 metre yüksekliğe çıkabilen bir aracımız var. Betonu delerek içeri girebilen, kamerayla içeriyi gözleyen ve yangına müdahale eden sistem var. Bu sistemde soğutma sistemleri de yerine göre kullanılıyor. Gebze'deki yangına 7 kilometreden su taşıdık. Bu kadar ciddi ölçekte yangın, tankerlere su doldurarak söndürülemezdi'' dedi.Kadir Topbaş, ''Ahtapot'' sisteminin içme suyu alanında nasıl kullanılacağı yolundaki soruya da ''Su imkanınızın olmadığı yerlerde, kilometrelerce bu hattı döşeyerek, su tedariki imkanımız var. Ara istasyonlar oluşturma imkanımız var. Ayrıca sel baskınlarında suyun tahliye edilmesinde büyük önem arz ediyor. Bu sistem suyla ilgili her türlü konuda bize fırsat tanıyor. Ekipman olarak, dünyanın neresinde iyi bir sistem varsa biz onu tedarik ediyoruz'' karşılığını verdi.Topbaş, İstanbul'da 3'er araçlı 4 takım bulunduğunu ifade ederek, 4 takımın toplam maliyetinin 4 milyon Euro olduğunu, kentin diğer illere de takviyelerde bulunduğunu, Simav'daki depremde yan yatan binanın yıkılması için ekip gönderdiklerini ifade etti.