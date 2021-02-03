İstanbul Zeytinburnu'nda bir bölge için "riskli alan" kararı!

3 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Merkezefendi mahallesinde 33 bin 938 metrekarelik bir bölge 'riskli alan' oldu ve bölgenin koordinatları yayınlandı.
Riskli alanlar, zemin yapısı ya da üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan alanlardır.
Resmi Gazete'deki kararlara göre, 1 Ocak 2018'den bu yana İstanbul'da en az 20 bölge farklı tarihlerde "riskli alan" ilan edildi. O yerler şöyle:
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2 Aralık 2020 - Bağcılar ilçesindeki Göztepe Mahallesi'nde 218 bin metrekarelik bir alan,
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4 Kasım 2020 - Ümraniye ilçesi Elmalıkent Mahallesi'nde 62 bin metrekarelik bir alan,
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11 Temmuz 2020 - Ataşehir ilçesi Dudullu Mahallesi'nde 27 hektarlık bir alan,
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2 Haziran 2020 - Bağcılar ilçesi Fatih Mahallesi'nde 21 bin metrekarelik bir alan,
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21 Nisan 2020 - Bağcılar ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde Ece sitesi ve çevresinde 11 bin metrekarelik bir alan,
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21 Nisan 2020 - Güngören ilçesi Tozkoporan Mahallesi'nde 104 bin metrekarelik bir alan,
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10 Temmuz 2019 - Kağıthane ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde 33 bin metrekarelik bir alan,
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25 Haziran 2018 - Beykoz ilçesi Çubuklu Mahallesi'nde 56 bin metrekarelik bir alan,
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25 Haziran 2018 - Bağcılar ilçesi Mahmutbey Mahallesi'nde 18 bin metrekarelik bir alan,
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25 Haziran 2018 - Eyüpsultan ilçesi Çırçır Mahallesi'nde 15 bin metrekarelik bir alan,
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7 Haziran 2018 - Büyükçekmece ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde 48 bin metrekarelik bir alan,
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2 Mayıs 2018 - Bağcılar ilçesi Güneşli Mahallesi'nde 23 bin metrekarelik bir alan,
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31 Mart 2018 - Küçükçekmece ilçesi İkitelli (Atatürk) Mahallesi'nde 63 bin metrekarelik bir alan,
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31 Mart 2018 - Eyüpsultan ilçesi Akşemsettin ve Çırçır mahallelerinde 244 bin metrekarelik bir alan,
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17 Mart 2018 - Gaziosmanpaşa ilçesi Yıldıztabya Mahallesi'nde (3. Kısım) 77 bin metrekarelik bir alan,
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10 Şubat 2018 - Üsküdar ilçesi Çengelköy, Çengel Ferah, Çengel Küplüce mahallelerinde 18.25 hektarlık bir alan,
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20 Ocak 2018 - Eyüpsultan ilçesi Akşemsettin Mahallesi'nde 80 bin metrekarelik bir alan,
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20 Ocak 2018 - Bağcılar ilçesi Bağlar Mahallesi'nde 9 bin metrekarelik bir alan,
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10 Ocak 2018 - Şişli ilçesi Fulya Mahallesi'nde 1.5 hektarlık bir alan.