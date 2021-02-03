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İstanbul Zeytinburnu'nda bir bölge için "riskli alan" kararı!

03 Şubat 2021 10:12

İstanbul'da, Zeytinburnu ilçesi, Merkezefendi Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanlar "riskli alan" ilan edildi.

zeytinburnuistanbulresmi gazete
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