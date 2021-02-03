İstanbul Zeytinburnu'nda bir bölge için "riskli alan" kararı!

3 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Merkezefendi mahallesinde 33 bin 938 metrekarelik bir bölge 'riskli alan' oldu ve bölgenin koordinatları yayınlandı.

Riskli alan nedir?

Riskli alanlar, zemin yapısı ya da üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan alanlardır.

Riskli alanlar

Resmi Gazete'deki kararlara göre, 1 Ocak 2018'den bu yana İstanbul'da en az 20 bölge farklı tarihlerde "riskli alan" ilan edildi. O yerler şöyle: