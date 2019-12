-İstanbul zaten Avrupa Birliği'nde İSTANBUL (A.A) - 02.12.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul'un 2012 Avrupa Spor Başkenti olmasının kente yeni bir heyecan getireceğini belirterek, ''İstanbul, Şampiyonlar Ligi final maçı, 2010 Avrupa Kültür Başkenti, 2012 Avrupa Spor Başkenti gibi büyük organizasyonları alarak zaten Avrupa Birliğine girmiş demektir'' dedi. Barcelona dönüşü Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda basın toplantısı düzenleyen Topbaş, Brüksel'de onurlu bir görevi ifa ettiklerini ve 2012 Avrupa Spor Başkenti unvanını taşıyan belge, bayrak ve dokümanları alarak Türkiye'ye döndüklerini söyledi. Topbaş, İstanbul'un uluslararası birçok aktivitede dünyada giderek saygınlığının artmasının ve odak noktaya oturmasının çok önemli olduğunu kaydetti. Türkiye'nin Avrupa Birliğine girmemiş olmasına rağmen 2010 Avrupa Kültür Başkenti unvanının ardından 2012 Avrupa Spor Başkenti unvanını da aldığını vurgulayan Topbaş, ''Bundan böyle ne kadar büyük organizasyon varsa İstanbul hepsine talip olacak. Bunlar kentlerin marka değerini artıran önemli organizasyonlar. Şehirde yaşayana da yeni heyecan vermesi açısından önemli. İstanbul'un 2012 Avrupa Spor Başkenti olmasıyla spor turizmi artacaktır, ayrıca bu organizasyon bizi 2020 Olimpiyatları'na götürecek önemli yol haritalarından bir tanesi. İstanbul, Şampiyonlar Ligi final maçı, 2010 Avrupa Kültür Başkenti, 2012 Avrupa Spor Başkenti gibi büyük organizasyonları alarak zaten Avrupa Birliğine girmiş demektir'' diye konuştu. İstanbul'un 2012 Avrupa Spor Başkenti olması nedeniyle 39 ilçedeki çalışmalara hız verileceğini belirten Topbaş, şöyle konuştu: ''İstanbullular'ın sporla iç içe bir yaşam sürmesi için bu daha da artarak devam edecek. Böylece sporu İstanbullular'ın günlük yaşamının bir parçası haline gelmesini arzu etmekteyiz. Tarihi birikimimizle bu işin üstesinden geleceğimizi orada da söyledim. İstanbul, aldığı her uluslararası organizasyonun bayrağını başarıyla dalgalandırıyor. Liverpool - Milan maçından beri her organizasyon güzel bir şekilde kayıtlara girmekte. İnanıyorum ki İstanbullular da bu başarılı organizasyonlarla kentimizin bir marka şehir olmasından gurur duyuyordur.'' -''Türkiye, dünyanın her yerinde bir model olarak izleniyor''- Topbaş, dünyanın her ülkesinde Türkiye ve İstanbul'daki gelişmelerin büyük bir hayranlıkla takip edildiğini belirterek, ''Türkiye, dünyanın her yerinde bir model olarak izleniyor. Bundan mutluluk duyuyorum. Tabii bunun oluşmasında yöneticilerimizin ve milletimizin büyük gayretlerini görmekteyim. Türkiye, dünyada artık etkin bir güç. Dünya Türkiye'yi ve İstanbul'u farklı gözlüyor, farklı görüyor'' dedi. Brüksel'de devralınan 2012 Avrupa Spor Başkenti bayrak, plaket, çanta ve belgelerinin 1 yıl süreyle İstanbul'da kalacağını ve belediye binasında sergileneceğini ifade eden Topbaş, PTT Genel Müdürü ile görüşme yapacağını ve 2012 Avrupa Spor Başkenti anısına pul basılmasını rica edeceğini söyledi. Topbaş, toplantı sonrasında yardımcılarına, tanıtım için tişört, bardak, kalem ve ajanda gibi tanıtıcı objelerin yapılması talimatını da verdi.