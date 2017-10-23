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Eğitim

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’ne Avrupa’dan çifte ödül

İSTANBUL,(DHA) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’ne Avrupa’dan iki ödül birden geldi

23 Ekim 2017 15:14

İSTANBUL,(DHA) İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’ne Avrupa’dan iki ödül birden geldi.  Üniversite, Almanya\'da gerçekleşen “Marka İmaj Avrupa Başarı Ödülleri” töreninde “Yılın En Başarılı Eğitim Kurumu” ödülü ile İngiltere’deki Uluslararası Kalite Zirvesi’nde \"2017 Uluslararası Kalite Ödülü\"nü  aldı.

Almanya’nın Essen kentinde düzenlenen “Marka İmaj Avrupa Başarı Ödülleri” töreninde İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi jüri tarafından “Yılın En Başarılı Eğitim Kurumu” kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödül her yıl geleneksel olarak; ekonomi, sağlık, eğitim, bankacılık, spor, sanat gibi çeşitli alanlarda en başarılı kurumlara veriliyor. İkinci ödül ise İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen 10’uncu Uluslararası Kalite Zirvesi’nde geldi. Londra Soutbank Üniversitesi’nde düzenlenen ödül töreninde İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi jüri tarafından ‘2017 Uluslararası Kalite Ödülü’ne layık görüldü. Avrupa’nın en prestijli ödüllerinden biri olan uluslararası kalite ödülü, Lobin İnternational tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre girişimcilik ve inovasyona yönelik başarıları ilke edinerek sürdürülebilir rekabet avantajını elde eden markalara veriliyor.

Düzenlenen törenlerde üniversite adına her iki ödülü de alan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, “Aldığımız bu tür ödüller bizleri daha da motive ettiği gibi, eğitim alanında ne denli doğru işler yaptığımızı da ortaya koyuyor” dedi.

(FOTOĞRAF)

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