İstanbul Yeni Havalimanı'nın "ilk ikizleri"

Gökhan Artan / İstanbul, 11 Eylül (DHA) - Açılışı için geri sayımın başladığı İstanbul Yeni Havaimanı\'nın ilk ikizleri Eser kardeşler oldu. Tek yumurta ikizleri Enver ve Ekrem Eser kardeşler, İstanbul Yeni Havalimanı özel güvenliğinde çalışmaya başladı.

İlk etabı 29 Ekim\'de açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı için ihtiyaç duyulan 3 bin 500 güvenlik görevlisi ilanına başvurular tüm hızıyla devam ediyor.

Özel güvenlik görevlisi alımıyla ilgili verilen ilana rekor düzeyde olan 30 binden fazla başvuru gelirken Atatürk Havalimanı’nda da çalışan özel güvenlik görevlilerinden geçişler başladı.

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İstanbul Atatürk Havalimanı\'nın özel güvenliğinde çalışan tek yumurta ikizleri Enver ve Ekrem Eser kardeşler de İstanbul Yeni Havalimanı özel güvenliğine geçenler arasında yer aldı. Sadece 5 dakika arayla dünyaya gelen Eser kardeşler, İstanbul Yeni Havalimanı\'nda çalışan ilk ikizler oldu.

39 yaşındaki Enver ve Ekrem Eser kardeşler Atatürk Havalimanı\'nda da çalıştıkları dönemde yolcular tarafından karıştırılıyorlardı. İkizleri ayrı ayrı yerlerde gören yolcular oldukça şaşırırken iş dışında ikizler karıştırılmamak için farklı giyinmeyi tercih ediyorlar.