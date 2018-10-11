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İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet fiyatları belli oldu

ANIL UÇAN/İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hava Yolları (THY)’nin 29 Ekim tarihinde açılacak İstanbul Yeni Havalimanı’ndan gerçekleştireceği seferlerin bilet fiyatları belli oldu

11 Ekim 2018 19:32

ANIL UÇAN/İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hava Yolları (THY)’nin 29 Ekim tarihinde açılacak İstanbul Yeni Havalimanı’ndan gerçekleştireceği seferlerin bilet fiyatları belli oldu.

THY, İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılmasına kısa bir süre kala bu havalimanından düzenlediği bazı iç ve dış hatları seferlerinin biletlerini satışa çıkardı. Saat 13.30 sularında satışa çıkan biletler, 2  aylık kampanyalı olarak satılacak. Bu kapsamdaki biletler İstanbul Yeni Havalimanı’ndan Ankara, İzmir, Antalya\'ya tek yön 59,  İstanbul-  Lefkoşa tek yön 179 liradan başlayan fiyatlardan yapılacak. İstanbul-Bakü seferlerinin fiyatları ise ilerleyen günlerde belli olacak

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