İstanbul Yeni Havalimanı'na yolcu taşıyan otobüsler 2 ay yüzde 50 indirimli

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, ''İstanbul Yeni Havalimanı'nda toplu ulaşım iki ay boyunca yüzde 50 indirimli olacak'' dedi.

Açıklama İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal'dan geldi. İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaşım 2 ay boyunca yüzde 50 indirimli olacak.

İstanbul Atatürk Havalimanı, 31 Aralık saat 00:00’dan (UTC 21:00) itibaren tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferlere kapatılacak. Öte yandan Atatürk Havalimanı'nın 29 Ekim'de açılması planlanan üçüncü havalimanına taşınma süreci, 30 Aralık'ta başlatılacak. Taşınma işlemi 45 saat sürecek.