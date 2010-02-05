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Yaşam

İstanbul yarın da karlı

Soğuk hava ve kar yağışı bir gün daha çok etkili, hafta sonu Batı bölgelerde sıcaklık biraz yükselecek ve orta Akdeniz üzerinden gelecek yağışlar yağmur şeklinde g

05 Şubat 2010 02:00

T24 - Soğuk hava ve kar yağışı bir gün daha çok etkili, hafta sonu Batı bölgelerde sıcaklık biraz yükselecek ve orta Akdeniz üzerinden gelecek yağışlar yağmur şeklinde görülecek.

Hafta başında yurda giriş yapan soğuk hava dalgası bir gün daha etkisini sürdürecek.

İstanbul'da bu sabah başta Anadolu yakasında olmak üzere şehrin yükseklerinde yine kar yağışı görülecek. Sıcaklık 4 derece, öğleden sonra bulutlu geçecek.

Hafta sonu İstanbul’da sıcaklık 10 dereceye yaklaşacak. Cumartesi günü lodos esecek ve parçalı bulutlu bir hava olacak. Pazar günü sıcaklık 8 derece ve yağmur görülecek.

Bugün Ankara bulutlu ve soğuk, sıcaklık 2 derece. İzmir güneşli ancak soğuk, sıcaklık 9 derece ölçülecek. Kente cumartesi akşam yağış gelecek, pazar günü kuvvetlenecek.

Marmara Bölgesi'nde Trakya güneşli, bölgenin doğusunda Bilecik, Sakarya ve Kocaeli boyunca öğleye kadar hafif kar yağışları görülecek. Marmara'da hafta sonu sıcaklık 10 dereceye yaklaşacak, cumartesi günü güneşli, pazar günü yağmurlu geçecek.

İç Anadolu Bölgesi hava bulutlu ve soğuk, doğusunda hafif kar yağışı sürecek. Gece kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.

Ege Bölgesi güneşli ve soğuk, rüzgar kuzeyden esecek. Hafta sonu rüzgar lodosa dönecek, lodos cumartesi akşamı kıyılarda, pazar günü tüm bölgeye yağmur getirecek.

Akdeniz Bölgesi güneşe rağmen soğuk, sıcaklık en fazla 8-9 dereceye çıkacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ise bulutlu ve 6 derece.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Malatya bulutlu, kar Erzurum, Ağrı, Van ve Hakkari boyunca yoğun yağacak. Cumartesi gecesi hava açacak ve çok kuvvetli buzlanma başlayacak.

Karadeniz Bölgesi'nde sürücüler dikkatli olmalı, kar yoğun yağacak. Bölgede hafif yağışlar da sürecek.

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