-İSTANBUL VE TEKİRDAĞ'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ İSTANBUL (A.A) - 09.06.2011 - İstanbul ile Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde, yarın ve 11 Haziran'da elektrik kesintisi uygulanacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, kesinti programı şöyle: Beyoğlu'nda yarın 06.00-10.30 saatleri arasında Gümüşsuyu İnönü Caddesi, Dümen, Bağodaları, Hacı İzzet, Tarık Zafer Tunaya sokaklar ve civarı. Şişli'de 11 Haziran'da 08.00-11.00 saatleri arasında Okmeydanı, E-5 Karayolu'nu besleyen trafo, Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde 06.00-08.00 saatleri arasında Bütangaz Tesisleri, Sultanköy Belediyesi su kuyusu ve Çiftlik Evleri.