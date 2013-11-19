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İstanbul ve İzmir'de narkotik operasyonu

Emniyet, uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine Şişli, Beyoğlu ve Sarıyer başta olmak üzere birçok ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi

19 Kasım 2013 12:45

İstanbul'da sabah karşı birçok adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi, bazı kişiler gözaltına alındı. İzmir'de de, sabahın erken saatlerinde geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 900 polisin katıldığı helikopter destekli operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyon kapsamında polis, Feriköy Paşa Mahallesi Bahadır Sokak'taki bir apartman dairesine, şüphelilerin kapıyı açmaması üzerine koçbaşı kullanarak girdi.

Operasyon üzerine panikleyen şüpheliler, bir poşet ile bir cep telefonunu karşıdaki evin çatısına attı.

Dışarda da önlem alan polisin, çatıda yaptığı araştırma sonucu ele geçirilen poşette uyuşturucu olduğu belirlendi.

Ekipler, evde yaptıkları incelemede de pencere pervazlarında uyuşturucu madde buldu. Bu adreste düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Diğer ilçelerde yapılan operasyonlarda da uyuşturucu madde ele geçirildi ve bazı kişiler gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün, daha sonra konuyla ilgili açıklama yapacağı bildirildi.

 

900 polisli, hekikopterli operasyon

 

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de, uyuşturucu sattıkları ileri sürülen kişilere yönelik sürdürülen takibin ardından saat 5.30'da, Özel Harekat Timleri ve diğer ekiplerin de destek verdiği bir operasyon düzenledi.

Toplam 900 polisin katıldığı operasyonda Konak ilçesine bağlı Kadifekale, Güney Mahallesi ve Yenişehir'deki 23 adreste eş zamanlı arama yapıldı. Helikopter destekli operasyona narkotik köpekleri de katıldı.

Operasyonda 22 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Öte yandan, operasyon bölgesinde önlem alan polis, sokaktaki çocuklara kırtasiye malzemeleri ve oyuncak dağıttı.

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