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İstanbul ve Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

Operasyonda göz altına alınan 6kişiden 4 ü tutuklandı.

29 Aralık 2009 02:00

 T24- İstanbul ve Diyarbakır'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle jandarmanın gözaltına aldığı 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmalarında, İstanbul ve Diyarbakır'da uyuşturucu madde ticareti yapan bir suç örgütü tespit edildi.

Şüphelilerin kimlikleri ve adreslerinin belirlenmesinin ardından çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda, K.A, S.B, Y.K, M.Ö, F.Ç. ve S.Y. gözaltına alındı.

Zanlıların üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramada, 17 kilo 826 gram esrar, 97 gram plaka esrar, 2 gram kokain, 1 hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 7 adet fişek, 9 cep telefonu, 9 sim kart ve 600 TL ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden 4'ü tutuklandı.Bu kişilerin, uyuşturucu maddeleri eğlence mekanlarında yılbaşı öncesi satmak için hazırlık yaptıkları öğrenildi.

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