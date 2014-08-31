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Yaşam

İstanbul ve Bursa'da deniz otobüsü seferleri iptal!

Marmara Bölgesi'nde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi

31 Ağustos 2014 12:03

Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ'nin (İDO), bazı seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 08.30 Bursa-İstanbul Büyükada, 11.30 Tekirdağ-Avşa, 11.30 Tekirdağ-Erdek, 09.30 Avşa-Tekirdağ, 08.30 Erdek-Tekirdağ seferleri yapılamayacak.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuru da iptal edilen seferler şöyle:

"09.00 Avşa-Marmara/Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü, 14.00 Avşa-Marmara/Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü, 15.00 Avşa-Marmara/Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü."

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