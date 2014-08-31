İstanbul ve Bursa'da deniz otobüsü seferleri iptal!

Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ'nin (İDO), bazı seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 08.30 Bursa-İstanbul Büyükada, 11.30 Tekirdağ-Avşa, 11.30 Tekirdağ-Erdek, 09.30 Avşa-Tekirdağ, 08.30 Erdek-Tekirdağ seferleri yapılamayacak.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuru da iptal edilen seferler şöyle:
"09.00 Avşa-Marmara/Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü, 14.00 Avşa-Marmara/Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü, 15.00 Avşa-Marmara/Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü."