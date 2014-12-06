İstanbul ve Ankara'ya yeni MOBESE'ler ses kaydı da mı yapacak?

İstanbul’da birçok kurum kentin belli noktalarında izleme yaparken, bu kurumlara zabıta da ekleniyor. Ancak zabıtanın ihaleyle almak istediği 90 kamerada mikrofon özelliğinin de aranması tartışma yarattı.

Ankara ve İstanbul’da tam bir kamera seferberliği yaşanıyor. İstanbul’u izleyen kurumlar arasına zabıta da katılmaya hazırlanırken, Ankara’da da büyükşehir belediyesi almayı planladığı binden fazla kamera ile parklarda ‘sıkı gözetim sistemine’ geçiyor.

Hacer Boyacıoğlu’nun Hürriyet’teki haberine göre, İstanbul Zabıtası’nın kuracağı “şehir kontrol sistemi’ için önümüzdeki günlerde yapacağı ihale yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Elektronik Sistemler Müdürlüğü tarafından yapılacak ihaleyle, kentin değişik noktalarını izlemek için 90 adet kamera alınacak. Kameralar en az 120 metre uzaklığa kadar aydınlatma sağlayabilecek, ayrıca hızlı hareket eden cisimlerin görüntüde iz bırakmadan net olarak yakalanabilmesi için de de otomatik ayar sistemi olacak. Ayrıca ortam sesi de dinlenebilecek. Bunun için alınacak kameralarda mikrofon özelliği aranacak.

İzleme istasyonları

Zabıta, kameralardan akan görüntüyü izlemek için de 16 adet ‘operatör izleme istasyonu’ kurulacak. Anadolu ve Avrupa yakasında kurulacak olan istasyonlarda, 64 kamera aynı anda sorunsuz şekilde izlenebilecek. Böylece MOBESE dışında İstanbul’da şehrin belli noktalarını izleyen bir sistem daha kurulmuş olacak. Geçtiğimiz yıl yapılan haberlerde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul’da kurulan MOBESE sistemi kapsamında 5 bin 500 civarında kameranın görüntü topladığı bilgisi yer almıştı.

İstenmeyen kararacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi de kendi bünyesindeki parkları izlemek için kapsamlı bir ihaleye çıktı. 4 Aralık’ta ihale ilanına çıkan belediye, dış mekanlarda kullanmak üzere toplam 1293 kamera alıyor. Gündüz ve gece görüntü verebilir nitelikte olması gereken kameralar, yağmur, kar gibi doğa olaylarına karşı da çalışabilir nitelikte olacak. Saniyede en az 30 kare görüntü verebilme özelliğini taşıması gereken kameralarda, özel alan maskeleme sistemi de olacak. İhale şartnamesine göre bu sistemle, görüntü alınması istenmeyen yerler önceden belirlenip kayıt kadrajından engellenecek.

İzleyen izleyene

İstanbul’da birçok kurum kentin belli noktalarında izleme yapıyor. MOBESE’lerin ve trafik akışının izlendiği kameralar dışında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de şehrin belli noktalarını kameralarla kontrol ediyor. Belediye otobüslerinde de benzer bir şekilde karakutu uygulaması yapılıyor. Karakutularla ilgili tartışmalar üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, geçen yıl, “Otobüslerdeki karakutu uygulamasından kasıt, güvenlik kamerasıdır. Kamera sadece görüntü alıyor, ses kaydı yapılmıyor” demişti.

Ses kaydı yasal değil

Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şube Başkanı Avukat Murat Yılmaz, ses kaydı da yapabilen kameraların hukuki olmadığını söyledi. Yılmaz, “Kentin bazı merkezi noktalarına güvenlik amacıyla kameralar konuluyor. Ama bunların ses alması yasal değil, kişi temel hak ve özgürlüklerine aykırı. Polis, jandarma, zabıta kim olursa olsun ses kaydetme gibi bir durum söz konusu olursa; bu kayıtlar suç teşkil eder ve delil olarak kullanılamaz. Ben şu anda sizinle konuşurken sizin rızanız olmadan kayıt yaparsam suç işlemiş olurum ve bunun cezası 1 yıldan başlar” dedi.