İstanbul ve Ankara'da toplu ulaşıma zam!

T24

Okul servis ücretleri

Ankara'da toplu taşıma ne kadar oldu?

Ulaşım Koordinasyon Merkezinden (UKOME) yapılan yazılı açıklamada, personel giderleri, akaryakıt fiyatları, enflasyon oranlarına bağlı olarak malzeme ve yedek parça girdi maliyetindeki artışlar göz önüne alınarak, toplu taşıma ücret tarifelerinde yeniden düzenlenme yapılması gerektiği belirtildi.Metrobüsün ücretlendirilmesi konusunda mevcut aktarma almaz-verir uygulamasının ve aktarmada uygulanan bilet türleriyle yapılan yolculuklarda 2 saatlik aktarma süresinin devam edeceği ifade edilen açıklamada, bilet entegrasyonuna tabi olan taşıma sistemlerinde TCDD hariç kağıt bilet, jeton uygulamalarına 29 Ekim'e kadar son verileceği kaydedildi.Açıklamada, 15 Ağustos Pazartesi günü uygulanacak yeni tarifeyle tam kontörün 1,75 TL, öğrencinin 1 TL, tek geçişlik bilet fiyatının ise 3 TL olarak belirlendiği kaydedilerek, kademeli bilet sisteminin uygulandığı metrobüste de yolcuların üç durağa kadar tam 1,45 TL, öğrencilerin 0,85 TL, üç durak sonrası için ise tam 2,10 TL, öğrencilerin 1 TL ödeyeceği bildirildi.Açıklamaya göre, yeni tarife şöyle:Tam 1,75 TLÖğrenci-İndirimli 1,00 TLDiğer (Öğretmen/Yaşlı) 1,20 TLTam 140,00 TLİndirimli-Öğrenci 70,00 TLDiğer (Öğretmen/Yaşlı) 80,00 TLİlk 3 durak için tam 1,45 TLÖğrenci 0,85 TLDiğer (Öğretmen/Yaşlı) 1,00 TLÜç durak sonrası için tam 2,10 TLÖğrenci 1,00 TLDiğer (Öğretmen/Yaşlı) 1,20 TLTek Geçişlik Bilet 3,00 TLİki Geçişlik Bilet 5,00 TLBeş Geçişlik Bilet 12,00 TLOn Geçişlik Bilet 23,00 TLKurumsal Bilet 2,00 TLTam 3,00 TLÖğrenci 2,00 TLDiğer (Öğretmen/Yaşlı) 2,35 TLJeton 4,00 TLJeton (KARTAL-ADALAR) 3,50 TLTam 4,75 TLÖğrenci 3,15 TLDiğer (Öğretmen/Yaşlı) 3,45 TLJeton 7,00 TLTam 6,50 TLÖğrenci 4,75 TLDiğer (Öğretmen/Yaşlı) 5,30 TLJeton 8,00 TLTam 3,90 TLÖğrenci 3,30 TLDiğer (Öğretmen/Yaşlı) 3,60 TLJeton 5,00 TLMotosiklet 3,50 TLOtomobil, Jip 6,50 TLUKOME'den yapılan yazılı açıklamada, okul servis araçlarına 2009-2010 eğitim ve öğretim yılında zam yapılmadığı hatırlatılarak, yeni düzenlemeyle ilgili şu ifadelere yer verildi: ''25 kilometrenin üzerindeki her bir kilometre için 2,80 TL eklenecek. Köprü geçiş ücreti fiyatlara ilave edilecek. Etüt için yapılan taşımalarda servis ücretinin en fazla yüzde 30'u alınabilecek.Kardeş indirimi, gerekli belgeler ibraz edilmesi ve aynı okula gitmeleri halinde birinci çocuk tam, ikinci çocuk yüzde 10, üçüncü çocuktan itibaren yüzde 20 indirim olarak uygulanacak. Öğretim yılı boyunca resmi ve idari tatiller ücrete tabi olacak. Yarıyıl tatili ücreti alınmayacak.Öğrenci taşımacılığı yapan her araç, okul aile birliği tarafından onaylanmış ve servis aracı kiralama komisyonunca yazılı olarak bildirilen maddi durumu yeterli olmayan ihtiyaç sahibi bir öğrenciyi ücretsiz taşıyacak. Taşıma ücreti her ayın 1'i ile 10'u arası ödenebilir. Yıllık peşin ödemelerde tarife üzerinden en az yüzde 5 indirim uygulanacak.''Ankara Büyükşehir Belediyesi Haber Merkezi'nden yapılan açıklamada, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bugün yapılan genel kurul toplantısında, başkent ulaşımına ilişkin çeşitli konuların görüşülerek karara bağlandığı belirtildi.Toplu taşıma ücretlerine de yeni düzenlemenin getirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Genel Kurul toplantısında alınan karar gereğince 1 Eylül 2011 tarihinde uygulanmaya başlayacak yeni tarifeye göre EGO otobüsleri, Metro ve Ankaray'da 1.65 lira olan tek binişli kartların 1.75 lira, 1.25 lira olan tek binişli indirimli öğrenci kartlarının ise 1.30 lira olması kararlaştırıldı. Yeni tarifede, Esenboğa Havaalanı-Ankara arası üç binişlik tam yolcu ücreti 4.95 liradan 5.25 liraya çıkarılırken, özel halk otobüslerinde tam bilet 2.10, öğrencilere indirimli bilet 1.30, minibüslerde kısa mesafe 2.10, uzun mesafe ise 2.40 lira olarak karara bağlandı.UKOME tarafından yapılan yeni düzenlemede ayrıca, 5-10-20 binişlik tam yolcu biletlerinde uygulanan transfer süresi yine eskisi gibi 75 dakika olarak kaldı ve 55 kuruşluk transfer ücretinin 58 kuruşa çıkarılması benimsendi. İndirimli bilet kullanan öğrencilerden ise 75 dakikalık sürede transfer ücreti eskiden olduğu gibi yine alınmayacak.''