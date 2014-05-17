İstanbul ve Ankara'da polis müdahalesi; gözaltılar var!

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden faciasında hayatını kaybedenlerini anmak için Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na kömür bırakmak isteyen 10-15 kişilik gruba polis müdahale etti. Çevik Kuvvet ekipleri kalkan ve coplarla grubu Tarlabaşı'na doğru sürükledi. Polisin gözaltına almadığı grubun Tarlabaşı'na doğru uzaklaştırdığı görüldü.

Öte yandan Ankara Kızılay Ziya Gökalp Caddesi'nde, Soma’daki maden faciasına dikkat çekmek için toplanan gruba polis TOMA ve gazla müdahale etti. Caddede saat 18.30’da toplanan 100 kişilık grup bir süre sonra Güvenpark’a yürümek için hareket etti. Grubun cadde trafiğini kapatması üzerine polis saat 19.10’da gruba müdahelede bulundu.

Ankara'da 10 gözaltı

Öte yandan Ankara Ziya Gökalp Caddesi üzerinde saat 18.30 sıralarında Soma’daki maden kazasını protesto etmek için toplanan ve bu caddeyi trafiğe kapatan 100 kişilik grup, polisin uyarılarına rağmen dağılmayınca saat 19.15’de müdahale başladı.

Müdahale sırasında bir işyerine giren göstericiler ile polis arasında kısa süreli tartışma ve arbede yaşandı. Gösteriler ara sokaklarda da devam etti. Gösterici grup, polise taş ve havai fişek attı. Polis de biber gazı ve plastik mermiyle gruba müdahale etti. Çıkan olaylarda 10 kişi gözaltına alındı.