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Politika

İstanbul ve Ankara için son anket

A&G'nin, Ankara ve İstanbul'da yaptığı 29 Mart Yerel Seçim anketine göre, AKP İstanbul ve Ankara'da üstünlüğünü koruyor.

25 Mart 2009 02:00

A&G araştırma şirketinin, CNN TÜRK ve Kanal D için Ankara ve İstanbul'da yaptığı 29 Mart Yerel Seçim anketine göre, AKP İstanbul ve Ankara'da üstünlüğünü koruyor.


ANKARA

Başkentte bin 213'ü kadın, toplam 2 bin 432 denekle hanede yüz yüze görüşme metoduyla gerçekleştirilen ankete göre, Ankara'da yüzde 32.2 ile AKP (Melih Gökçek) önde gidiyor.

AKP'yi yüzde 27.4 ile MHP (Mansur Yavaş), yüzde 26.5'le CHP (Murat Karayalçın) izliyor.

Ankara'nın kararsız ve tercihi olmayan seçmeni dağıtıldığında, AKP oyları yüzde 36,5'e, MHP oyları yüzde 31,1'e, CHP oyları ise yüzde 30,1'e çıkıyor.

İSTANBUL

İstanbul'daki 38 ilçede bin 215’i kadın toplam 2 bin 437 denekle yapılan ankete bakıldığında ise, AKP (Kadir Topbaş) yüzde 41'le ilk sırada yer alıyor.

CHP (Kemal Kılıçdaroğlu) yüzde 32.2, kararsızlar, hiçbiri ve boş oy yüzde 17.6, MHP (Ahmet Turgut) ise 3.9 oranında.

Cevap yok, kararsız, hiçbiri dağıtıldığında ise AKP yüzde 49.7, CHP yüzde 39.1, MHP yüzde 4.7 oy oranına ulaşıyor.

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