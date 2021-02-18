İstanbul ve 20 ilde yüz yüze eğitime kar engeli

Bazı kentlerde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bugün de başlanamayacak. İstanbul'un aralarında bulunduğu toplam 20 kentin valilikleri, okulların kapalı olacağını açıkladı.

Yüz yüze eğitime; Sinop, Sakarya, Zonguldak ve Bingöl'de 2 günlüğüne ara verildi.

Samsun'da Yakakent hariç tüm ilçelerde 2 gün yüz yüze eğitim yapılmayacak.

İstanbul, Ordu, Gümüşhane, Rize, Kars ve Yozgat'ta da bugün okullar kapalı.

Giresun'un il merkezi ve bazı ilçelerinde bugün ve yarın yüz yüze eğitim yapılmayacak.

Trabzon, Bursa ve Çorum'da da bugün bazı ilçelerde okullar kapalı.

Kastamonu'da 13, Konya'da 10, Balıkesir'de 12, Nevşehir'de 4, Tokat’ta 3 ilçede yüz yüze eğitime bugün başlanamayacak.

Karadeniz’de 740 köy yolu kardan kapandı

Rize’de 186, Gümüşhane’de 41, Artvin’de 78, Giresun’da 201, Sinop’ta 212, Bayburt’ta 13, Amasya’da ise 9 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Karayolları, Özel İdare ve belediye ekipleri kar nedeniyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor. Bayburt'ta belediye ekipleri yaya kaldırımlarında biriken karları kürüyor. Kar yağışı nedeniyle Artvin'de de yüz yüze eğitime ara verildi. Kentlerde engelli kamu personeli de idari izinli sayıldı.