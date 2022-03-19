İstanbul Valisi Yerlikaya: Yarın saat 10'dan itibaren motokuryelerin, motosiklet ve scooterların trafiğe çıkışına izin verilecek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın saat 10.00’dan itibaren, motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verileceğini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, motokurye, motosiklet, elektrikli scooter ile ilgili yeni kararı duyurdu.

Yerlikaya Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular; 20 Mart Pazar günü (YARIN) 10.00’dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin Trafiğe çıkışlarına izin verilecektir! Kurallara riayet eden bütün şirketlere ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum" dedi.