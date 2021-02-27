İstanbul Valisi Yerlikaya: Kademeli normalleşme sürecine geçiyoruz

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Koronavirüs mücadelemizde 1 yıl bitiyor ve kademeli normalleşme sürecine geçiyoruz” dedi.
“Bu günlere sabır ve anlayışla geldik” diyen Yerlikaya, “Hedefimiz: En düşük risk grubu. Özlediğimiz günlere kavuşmak için hep birlikte tedbirlere uymaya devam edelim” ifadelerini kullandı.
Vali Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:
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Bakan Koca 1 Mart demişti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulan yerinde karar dönemine 1 Mart tarihi itibariyle geçileceği duyurulmuştu. Yerinde karar dönemi ile birlikte normalleşmenin ilk adımları atılacak. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan illere göre koronavirüs tablosunda Bakanlık tarafından belirlenen az, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller belirlenecek. Buna göre az riskli illerde yasaklar kaldırılırken, çok yüksek ve yüksek riskli illerde ise ek yasak kararları alınabilecek.