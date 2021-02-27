İstanbul Valisi Yerlikaya: Kademeli normalleşme sürecine geçiyoruz

Bakan Koca 1 Mart demişti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulan yerinde karar dönemine 1 Mart tarihi itibariyle geçileceği duyurulmuştu. Yerinde karar dönemi ile birlikte normalleşmenin ilk adımları atılacak. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan illere göre koronavirüs tablosunda Bakanlık tarafından belirlenen az, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller belirlenecek. Buna göre az riskli illerde yasaklar kaldırılırken, çok yüksek ve yüksek riskli illerde ise ek yasak kararları alınabilecek.