İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 'kamuda mesai saati' açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kamuda güvenlik, sağlık, acil çağrı ve arama kurtarma hizmetleri hariç mesai saatlerinin 10:00 - 16:00 olarak belirlendiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından duyurduğu 'Kısmi Kapanma'nın detayları belli olmaya devam ediyor.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından kamuya ilişkin mesai saatlerini duyurdu.
''Kıymetli İstanbullular, kamu kesiminde; güvenlik, sağlık, acil çağrı, arama/kurtarma hizmetleri hariç, mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlenmiştir. İdari izin kapsamındaki personele gerekli kolaylık gösterilecektir''