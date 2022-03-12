T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kar uyarısı: Trafiğe çıkmayın!

İstanbul'da etkili olan kar yağışının şiddetlenmesi bekleniyor

12 Mart 2022 12:12

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, akşam kentte kar yağışının yoğunlaşacağını bildirirken, vatandaşlara "Trafiğe çıkmayın" uyarısında bulundu. 

Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Meteoroloji verilerine göre İstanbul’da bu akşam yoğun, gök gürültülü kar sağanakları bekleniyor. Uyarılarımızı yineliyoruz. Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım.Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun." 

TIKLAYIN - İBB Başkanı İmamoğlu öğleden sonrası için uyardı: Bugün diğer günlerin tamamı kadar kar yağışı yaşanacak

karistanbul
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24