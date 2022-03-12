İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kar uyarısı: Trafiğe çıkmayın!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, akşam kentte kar yağışının yoğunlaşacağını bildirirken, vatandaşlara "Trafiğe çıkmayın" uyarısında bulundu.

Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Meteoroloji verilerine göre İstanbul’da bu akşam yoğun, gök gürültülü kar sağanakları bekleniyor. Uyarılarımızı yineliyoruz. Lütfen, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım.Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun."

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