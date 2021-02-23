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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 'kademeli normalleşme' görüşmesi

23 Şubat 2021 19:03

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl ve Yönetim Kurulu üyeleriyle yapılan toplantıda 1 Mart'tan itibaren uygulanması beklenen kademeli normalleşmeye geçiş sürecini görüştü.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl ve Yönetim Kurulu üyeleriyle İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin detaylarını paylaşan Yerlikaya, “Kademeli normalleşmeye geçiş sürecinde yapılması gereken çalışmaları değerlendirdik” açıklamasında bulundu.

 

 

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