T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 'kademeli mesai' açıklaması: Çalışmalarımız sürüyor, İBB ile toplantı yapacağız

14 Eylül 2020 17:10

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kademeli mesai hazırlığıyla ilgili olarak, "Çalışmalarımız sürüyor. Büyükşehir Belediyesi ile çarşamba günü toplantı yapacağız" dedi. Yerlikaya, planın yakın zamanda paylaşılacağını belirtti.

İstanbul Valiliği artan Covid-19 vaka sayıları nedeniyle kademeli mesai düzenlemesini yeniden gündemine aldı. Kamu kurumları ve özel sektör temsilcileriyle görüşmeler doğrultusunda mesai saatlerinde gruplar halinde değişiklik bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kademelendirilmiş mesailerle ilgili çalışmamız sürüyor. Büyükşehir Belediyesi ile çarşamba günü toplantı yapacağız" dedi. Yerlikaya, kademeli mesai hazırlığıyla ilgili olarak, "Çalışmalarımız sürüyor, yakın zamanda paylaşacağız" ifadesini kullandı.

ETİKETLER

istanbulistanbul kademeli mesaiali yerlikaya
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24