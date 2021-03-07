İstanbul Valisi: Üç günde 281 bin denetim gerçekleştirdik

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 4, 5 ve 6 Mart'ta 281 bin 677 denetim gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İyi pazarlar sevgili hemşehrilerim, 4/5/6 Mart’ta toplam 281.677 denetim gerçekleştirdik. Ancak en etkili denetim: öz denetim. Evimizde, iş yerimizde, çarşıda, pazarda, ulaşımda her zaman, her yerde kendi kendimizi denetleyelim." ifadesini kullandı.

Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"7/24 esasına göre bütün birimlerin katılımıyla ilimizde yapılan denetimlerde yeme-içme yerleri başta olmak üzere bütün işletmelere, işyeri sahipleri ve vatandaşlarımıza korona virüse karşı alınan tedbirlere uyulması hususunda uyarılar yapıldı. Salgının önlenmesine yönelik tedbirleri içeren İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Bu kapsamda, dinamik denetim sürecinde İstanbul genelinde vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, il müdürlerimiz ve meslek odaları ekiplerimizin katılımlarıyla 4 Mart’ta 122.116, 5 Mart’ta 96.436, 6 Mart’ta 63.125 olmak üzere toplam 281.677 denetim gerçekleştirildi. Kontrollü Normalleşme döneminde, salgınla mücadelemizi etkin olarak sürdürebilmek maksadıyla, bütün birimlerimizin katılımıyla her alanda “Hedef Mavi Kategori” parolasıyla yoğunlaştırılmış dinamik denetimlerimiz aralıksız devam edecektir. Evimizde, iş yerimizde, çarşıda-pazarda, ulaşımda, her zaman ve her yerde kendimizin denetçisi olalım. En etkili denetimin özdenetim olduğunu unutmayalım"