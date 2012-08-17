İstanbul Valisi: Selim Ay'ı ben atadım, bu göreve layıktır

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, işkenceci Selim Ay için "Ben atadım, bu göreve layıktır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın “özensizlik” olarak tanımladığı, işkence ve tecavüzden hüküm giyen Sedat Selim Ay’ın Terörle Mücadeleden Sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılığı’na atanması hakkında Taraf’ın İçişleri Bakanlığı’na yönelttiği “Atamada hangi prosedür uygulandı” sorusuna üç hafta sonra “Atamayı İstanbul Valiliği yaptı” yanıtı geldi. Taraf gazetesinden Ertan Altan'a açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ise, atamanın kendisi tarafından yapıldığını belirterek, “Kendisine tevdi ettiğimiz görevi başarıyla yerine getireceğine inanıyorum” dedi.



İçişleri: Biz atamadık, İstanbul atadı



Günlerdir işkence ve tecavüz iddialarıyla gündemden düşmeyen Sedat Selim Ay’ın Terörle Mücadeleden Sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılığı’na nasıl bir prosedürle atandığı tartışma konusu oldu.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Sedat Selim Ay’ın atanmasının “özensizlik” olduğunu belirttikten sonra “Bu kişi hakkında iddia var ise geri planda tutmak yerine bu göreve getirmek doğru değil” demiş ve Ay’ı görevden alma işinin, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e düştüğünü söylemişti.

Taraf, İçişleri Bakanlığı’nın Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’ne ait basin@icisleri.gov.tr adresine 24 temmuzda “Türkiye’yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde iki kez işkence vakasında mahkûm ettiren Sedat Selim Ay’ın, İstanbul’da Terörle Mücadeleden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atanmasında hangi prosedür kullanıldı”, “Bu atamalarda, kişilerin dosyalarında yer alan kararlar göz önüne alınıyor mu” sorularını gönderdi.

Bakanlık, soruların gönderilmesinden üç hafta sonra, 15 ağustosta, “Atama İstanbul Valiliği tarafından yapıldı” yanıtını sözlü olarak iletti.



Mesleki ölçülere bakarız



Tartışmalı atama kararını veren isim, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Taraf ’ın sorularını yanıtladı. Emniyete atamaların, Emniyet Müdürlüğü’nün tavsiyesi üzerine Valilik tarafından yapıldığını belirten Vali Mutlu, atama kararında etkili olan kriterlerin bütünüyle mesleki olduğunu vurguladı.

Sedat Selim Ay’la ilgili Taraf ’ın günlerdir gündemden düşürmediği işkence ve tecavüz iddialarını ve bu iddiaları destekleyen yargı kararlarını hatırlattığımız Vali Mutlu şu açıklamaları yaptı: “Biz atama yaparken bütünüyle mesleki ölçülere bakarız, geçmişte verdiği hizmetler nelerdir, tevdi edilecek görevi layıkıyla yerine getirebilir mi?

Sedat Selim Ay’la ilgili atama kararımız da bu şekilde olmuştur. Sedat Selim Ay’ın daha önce verdiği hizmetler, mesleki sicili bizde vereceğimiz görevi hakkıyla yerine getirebileceğine dair kanaat oluşturmuştur. Nitekim Sedat Selim Ay daha önceki görevlerinde, örneğin Diyarbakır’da başarılı çalışmalar yapmıştır. Biz de böylece bu görevi kendisine verdik.”



Ben olsam üzülürdüm



Sedat Selim Ay’ın atanmasının ardından çıkan haberlerin üzücü olduğunu kaydeden Vali Mutlu, “Tabii kimse bir göreve gelirken hakkında gazetelerde böyle haberler çıkmasını istemez. Eminim üzülmüştür. Kendisi de bunları arzu etmezdi. Ben de olsam üzülürdüm” dedi.

Vali Mutlu, Ay’ın atanmasıyla ilgili kamuoyundaki tepkilerin ardından Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın ve Meclis’te grubu bulunan bazı partilerin itirazlarıyla ilgili sorumuza ise şöyle cevap verdi: “Tabii siz gazeteci olarak bunu sorabilirsiniz ama bir vali olarak benim bu konuda bir yorumum olamaz. Bizim önümüze terfi dosyası geldiğinde bizim değerlendirmemiz tamamen meslekidir. Biz bir memurun önceki terfi durumuna bakarız. O âna kadar terfisinde herhangi bir yasal engel olmamışsa yeni terfisini gerçekleştirmemizde bu etkili olur. Nitekim Sedat Selim Ay’ın ataması da böyle olmuştur. Kendisinin daha önceki hizmetlerine bakarak bu görevi başarıyla yürüteceğini düşünüyoruz. Atama yaptığımız tarihten itibaren de bizim değerlendirmemiz yine böyle olur. Hukuka saygılı bir şekilde İstanbul gibi önemli bir ilde terörle mücadeleyi başarılı bir şekilde vereceğine inanıyoruz.”