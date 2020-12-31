İstanbul Valisi'nden yılbaşı açıklaması: Sultanahmet Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne tüm girişler sınırlandırılacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yılbaşı tedbirlerine ilişkin olarak, "Sultanahmet Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne tüm girişler sınırlandırılacak" açıklamasını yaptı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2020 yılının son asayiş toplantısında, "Jandarma komutanımız, Emniyet müdürümüz ve Sahil güvenlik bölge komutanımızla birlikte, 2020 yılının son asayiş toplantısını, biraz önce gerçekleştirdik. Bugün, İstanbul'umuzda, huzur ve asayişin sağlanması için; 7 gün 24 saat görev yapan, güvenlik güçlerimizin çalışmalarının özetini, sizlerle paylaşmak istiyorum. İstanbul, dünyanın en büyük metropollerinden biri. 15 milyon 519 bin 267 vatandaşımız burada yaşıyor. Yabancı misafirlerle birlikte nüfusumuz, 16 buçuk milyonu buluyor. Nüfusumuz, dünyanın 123 ülkesinden daha büyük. Bu nüfus yoğunluğu, finans, sanayi, ticaret, turizm ve istihdamın merkezi olması gibi, pek çok özel durumunu göz önünde tutarak; İstanbul'a özel, güvenlik tedbirleri alıyoruz." dedi.

Yerlikaya, "Kaldı ki 2020, tüm insanlık için zor bir yıl oldu. Ülkemiz de dünyadaki bütün ülkeler gibi Covid-19 pandemisiyle mücadale ediyor. Güvenlik güçlerimiz, asli görevlerinin yanında, salgınla mücadele için alınan önlemler, bunların denetimleri, filyasyon ve vefa çalışma gruplarında görev alıyorlar. İstanbul'da 6 bin 313 jandarma, 42 bin 920 polis, 5 bin 23 bekçi ve 937 sahil güvenlik personeli olmak üzere, toplam 53.553 güvenlik gücümüz görev yapıyor. Kurumlarımız arasında işbirliği, yardımlaşma, uyum ve koordinasyon en üst seviyede." diye konuştu.

Yerlikaya açıklamasında şunları kaydetti:

"Adliyeye intikal eden adli vaka sayısı % 7 azaldı"

Alınan tedbirler ve yapılan etkili operasyonlarla, 2020 yılında geçen yıla oranla, polis sorumluluk bölgesinde, adliyeye intikal eden adli vaka sayısı % 7, jandarma bölgesinde % 47 azaldı.

"G asp suçlarında % 8 azalma"

2019'a oranla 2020'de, katalog suçlar olarak tabir edilen; evden hırsızlık % 11 azaldı, işyerinden hırsızlık % 10 azaldı, otodan hırsızlık % 31 azaldı, oto hırsızlığı % 5 azaldı, gasp suçlarında % 8 azalma kaydedildi. Evden hırsızlık azaldı diyoruz ya; 2018 yılında 57 olan günlük evden hırsızlık sayısı, 2019'da 43'e, 2020'de 37'ye düştü. Güvenlik güçlerimiz, hırsızlık olaylarının yaşanmaması için, 7 gün 24 saat, kesintisiz çalışıyor.

Evlerimizde olduğu gibi, iş yerlerinden hırsızlıklarda da önemli düşüşler oldu. Bir günde işyerinden hırsızlık sayısı, 2018'de 30 iken, 2019'da 23'e, bu yıl da 20'ye düştü. Peki ya oto hırsızlığı? 2018'de bir günlük oto hırsızlığı 10 idi. 2019'da 7'ye, bu yıl ise, günlük ortalama 6,8'e düştü. İsteriz ki hiç olmasın. Bunun için kararlılıkla çalışıyoruz.

"İnternet ve telefon dolandırıcılığı yüzde 14 artış gösterdi"

Dikkat çekmek istediğim bir başka konu ise dolandırıcılık suçlarıyla ilgili. Dolandırıcılık suçları, özellikle internet ve telefon dolandırıcılığı kaynaklı olarak 2020 yılında maalesef %14 artış gösterdi. Bu bizim ev ödevimiz. bu konuda önümüzdeki yıl, hep birlikte amansız bir mücadele vereceğiz. Vatandaşlarımıza özellikle hatırlatmak istiyorum. İçişleri Bakanlığımızca hazırlanan bir çok kamu spotu, Jandarma genel komutanlığımız ve Emniyet genel müdürlüğümüz tarafından, cep telefonlarınıza gönderilen mesajlarda, her zaman şu mesajlar yer alır.

"Özellikle telefonla yapılan dolandırıcılık olaylarında, kendilerini polis, hakim, savcı gibi tanıtanların, para talebinde bulunmasına inanmayın."

"Savcı, polis veya kamu görevlileri, operasyon için sizden hesap numarası, para veya altın istemez. bu kişilere itibar etmeyin."

Siz, siz olun, olağan dışı gördüğünüz her konuyu, lütfen jandarma veya polise bildirin!

"Bu yıl; terör örgütlerine yönelik toplam 507 operasyon düzenlendi"

Güvenlik güçlerimizin, en yoğun çalıştıkları alan, hiç kuşkusuz terördür. Her türlü terör örgütüne karşı mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor.

2018, 2019 ve 2020 yılları arasında, PKK/ KCK, DEAŞ/ El Kaide/, FETÖ, / DHKP-C / MLKP diğer terör örgütlerine karşı İstanbulumuzda toplam 2.507 operasyon düzenlendi.

Bu operasyonlarda; 8.635 şüpheli yakalandı, 2.999'u tutuklandı. Bu yıl; terör örgütlerine yönelik toplam 507 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda;2.417 şüpheli yakalandı,745'i tutuklandı.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında, son 3 yıla baktığımızda; 2018 yılında yapılan operasyonlarda, 64.263 kişi yakalanmış, 9.1 ton uyuşturucu madde, 7 milyon 459 bin 944 adet sentetik hap ele geçirilmiştir. 2019 yılında, 63.626 kişi yakalanırken, yaklaşık 13.4 ton uyuşturucu madde, 10 milyon 49 bin 803 adet sentetik hap ele geçirildi.

Bu yıl yapılan operasyonlarda ise; 55.146 kişi yakalanırken, yaklaşık 11.7 ton uyuşturucu madde ve 4 milyon 533 bin 421 adet sentetik hap ele geçirilmiştir. Son üç yılda, 182.019 şüpheli yakalandı, 19.721'i tutuklandı.

"2020'de uyuşturucu nedeniyle 72 ölüm gerçekleşti"

Uyuşturucu kullanımına bağlı olarak maalesef; 2018'de 285,2019'da 108, 2020'de 72 ölüm gerçekleşti. Bizim için 1 sayısı bile çok. Hep birlikte mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.

Uyuşturucuyla mücadele konusunda uyguladığımız; narkorehbernarko nokta narkolog ve narkotik eğitim tırı projesiyle yapılan bilgilendirme çalışmalarında, 2018 yılında 83.131, 2019'da 142.901, 2020 yılında ise 20.649 kişiye bilgilendirme yapıldı.

Hayatımız trafikte geçiyor. İlimizin en önemli sorunlarından birisi olan, trafikte alınan önlemler, güzel neticeler vermeye devam ediyor. İlimizdeki araç sayısı, bugün itibariyle geçen yıla oranla % 4 artışla, 4 milyon 432 bin 258 oldu. Ehliyetli sürücü sayısı ise % 17 artışla, 6 milyon 403 bin 473'e çıktı.

Yapılan uygulamalarda, 2019'da kontrol edilen araç sayısı 4 milyon 18 bin 76 iken, bu yıl geçen yıla oranla % 28,7 artışla 5 milyon 173 bin 580 araç kontrol edildi.

Ölümlü kazalarda maalesef; 2018'de 136,2019'da 120, 2020'de 90 vatandaşımız hayatını kaybetti.

İstanbul'da ölümlü kazalarda;2018'den 2019'a % 11,7 azalma, geçen yıla göre bu yıl da % 24,9 oranında azalma oldu. Emniyet kemeri uygulamasıyla ilgili olarak;

2018'de 1 milyon 618 bin 781 araç kontrol edilmiş, 214 bin 509 sürücüye ceza işlemi uygulanmış, emniyet kemeri takma oranı %80 olarak gerçekleşmişti. 2019'da 2 milyon 493 bin 97 araç kontrol edilmiş, 210 bin 814 sürücüye ceza işlemi uygulanmış, emniyet kemeri kullanma oranı % 88'e yükselmişti. Bu yıl, 2 milyon 806 bin 119 araç kontrol edilerek, emniyet kemeri takmayan162 bin 852 sürücüye ceza işlemi uygulandı. Kemer takma oranı; %94'e yükseldi.

İçişleri Bakanımız, Sayın Süleyman Soylu'nun başlattıkları, yaya öncelikli trafik yılı uygulamasını, kararlılıkla sürdürdüğümüzü belirtmek isterim.

Bu yıl, yaya önceliğine hassasiyet göstermeyen, 11 bin 440 sürücüye ceza işlemi uygulandı.

Yine, Sayın Bakanımızın başlattığı; kırmızı düdük, kemerinden ses gelsin, trafikte yaya güvenliği , mobil trafik eğitim tırı, kampanya ve çalışmalarını şehrimizde titizlikle uyguluyoruz.

Trafik denetimlerinde;826 yoğunluk izleme, 695 tünel olmak üzere;toplam 1.521 büyükşehir kamerası, 900 adet yaka kamerası ve 455 EDS kamerasından faydalanıyor, havadan helikopter ve dron araçlarını da aktif şekilde kullanıyoruz.

Şükürler olsun, ölümlü ve yaralanmalı kaza sayıları, alınan tedbirler ve sizlerin hassasiyetiyle azaldı. İnşallah daha da iyi olacağız.

Çağımız teknoloji çağı ve insanlar zamanının önemli bir kısmını, internet ortamında geçiriyor.

Dijital 2020 raporuna göre; Türkiye'de nüfusun % 75,3'ü internet kullanıyor. İnternet kullanıcı sayısı 62,7 milyona ulaştı.

Ülkemizde internette bir günde geçirilen süre, 7 saat 29 dakikayı buluyor. Dolayısıyla sanal dünyada, hileli yazılımlar ve bazı teknikler kullanarak, internet üzerinden kaçak kumar ve bahis oynatan sitelerin sayısında, ciddi bir artış gözleniyor.

Bu durum güvenlik güçlerimizi, siber güvenlik konusunda, daha da yoğun çalışmaya sevk ediyor.

Siber suçlarla ilgili olarak: 2018 yılında 2.993, 2019 yılında 5.676, 2020 yılında 3.622 dosya adliyeye intikal ettirildi. Geçtiğimiz yıla oranla bu suçlarda % 36,1'lik düşüş kaydedildi.

Son 3 yılda 2.789 kişi yakalanmış, 1.067 kişi tutuklanmıştır. Siber güvenlik ekiplerimizin sanal devriyeleriyle, çevrim içi güvenliğin sağlanması ve internet yoluyla işlenen suç ve suçlulara karşı, kararlı mücadelesi devam edecektir.

Turizmde dünyanın cazibe merkeziyiz. En fazla turist çeken metropollerden biriyiz. İstanbul'a gelen misafirlerimizin, güvenli ve huzurlu bir tatil yapmaları için, var gücümüzle çalışıyoruz.

Bu yıl; 5.212 ticari taksi ve 4.797 turizm firması,1.512 hanutçu olmak üzere, 11.521 denetim yapıldı.

Bu denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen kişi ve işletmelere, 7 milyon 737 bin 134 lira ceza uygulandı.

"İstanbul'a kimsenin zarar vermesine müsaade edemeyiz"

İstanbul uluslararası bir marka. ülkemizin bu çok değerli markasına, kimsenin zarar vermesine müsaade edemeyiz.

İstanbul'umuzun 312 mil deniz sınırı var.sahil güvenlik komutanlığımız,seyir saatlerini % 7 artırarak 43 bin 895'e, gemi/tekne kontrol sayısını % 54 artırarak, 11 bin 603'e yükseltti. Cankurtaran görevlendirilen resmi plajlarda, geçen yıl boğulma sayısı 27 iken, arttırılan önlemlerle bu yıl 16'ya düştü. Arama kurtarma faaliyetleri % 52 arttı, 367 vatandaşımız denizden tahliye edildi, kurtarıldı.

Deniz habitatını korumak amacıyla, yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik, tekne kontrolü, % 111 artışla, 3 bin 862'ye yükseldi. Böylece su ürünlerine yönelik ihlal sayısı, % 84 azalarak 347'ye düştü. İlgili kanun gereği, 71 adet tekneye el kondu.

"Alkollü içkinin önlenmesi çalışmalarında 100 kişi tutuklandı"

İçki ve sigara kaçakçılığı operasyonlarında 2 milyon 831 bin 500 paket kaçak sigara ve 38 bin 433 kilo tütün ele geçirildi. Alkollü içki kaçakçılığının önlenmesi çalışmalarında, bu yıl 125 olay meydana gelmiş, 100 şüpheli tutuklanmıştır. 55.624 şişe olmak üzere, 352 bin litre sıvı alkol ele geçirilmiştir.

Ayrıca; İstanbul gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğümüze bağlı; deniz, havalimanı, gümrük muhafaza ve kaçakçılık birimlerimizin çalışmaları neticesinde, değeri 1.2 milyar lirayı bulan çeşitli türlerde kaçak eşya yakalandı.

Tüm insanlığı tehdit eden Koronavirüs salgınına karşı, ülkemizde ve İstanbul'da büyük bir mücadele veriyoruz. Salgın önlemlerinin başarıya ulaşması için, tedbirlere, daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor.

Bu amaçla oluşturulan; 2.674 ekibimizdeki 10.588 personelimiz, 21 Ağustos'tan günümüze kadar,başta izolasyon kuralları olmak üzere; kişiler, umuma açık yerler ve işletmelerde, 6 milyon 15 bin 321 denetim yaptı.

Kurallara uymayan kişi ve işletmelerin 11.390'ına idari işlem, 9.659'una adli işlem yapıldı.

"Kamera sayımızı arttırmak için çalışmalarımız devam ediyor"

Güvenlik güçlerimizin istifadesine sunulan ve gören gözleri olan kamera sayımızın, daha da artırılması için, çalışmalarımız devam ediyor.

İlimizdeki 2.223 noktada, 8.762 kent güvenlik yönetim sistemi kamerası ve 1.931 yaka kamerasıyla olaylara anında müdahale imkanı buluyoruz.

39 ilçemizin kaymakamı, ilçe jandarma komutanlıklarımız, ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerimiz ve sahil güvenlik personelimiz; halkımızın huzur ve esenliği için havada, karada ve denizde yoğun bir gayret sergiliyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, 65 yaş ve üzerindeki büyüklerimize hizmette yarışan, kimi zaman sırtında hastaneye götüren, kimi zaman, köprüden geçen bir motosikletliye güçlü rüzgarda kalkan olan, güvenlik görevlilerimize teşekkür ediyorum. Onları yürekten kutluyorum. "Allah ayaklarına taş değdirmesin."

Vazifeleri sırasında canlarını feda eden şehitlerimize, salgında hayatını kaybeden mesai arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, hastanede tedavi gören personelimize de acil şifalar diliyorum.

Yılbaşı tedbirleri

Artık 2020'ye veda ediyoruz. Yeni yılı karşılarken, 31 Aralık 2020 perşembe günü, yani bu akşam saat 21.00'den, 04 Ocak 2021 pazartesi günü saat 05.00'e kadar evlerimizde olacağız.

Sağlık, huzur ve güven içinde yeni yılı karşılayabilmeniz için İçişleri Bakanlığımızın talimatları ve Valiliğimizin koordinasyonunda Her yıl başında olduğu gibi; İstanbul'un her noktasında olacağız.

Yeni yılı karşılarken, Covid-19 salgın tedbirlerine bütün vatandaşlarımızın hassasiyetle uymalarını bekliyoruz. Aykırılık teşkil eden davranışlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

Tedbirler kapsamında; Sultanahmet Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne, yabancı turistler de dahil olmak üzere: 31 Aralık perşembe günü saat 21.00'den, 1 Ocak 2021 cuma günü 10.00'a kadar tüm girişler sınırlandırılacaktır.

Yılbaşı gecesi; 4.871 jandarma, 24.298 polis, 4.918 bekçi ve 160 sahil güvenlik mensubu olmak üzere, toplam 34.247 arkadaşımız, görevinin başında olacak.

Yeni yılı, huzur ve güven ortamında karşılayabilmeniz için, görev yapacak bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum.

Devletimiz, milletinin; milletimiz, devletinin yanında! Desteğinize, anlayış ve sabrınıza teşekkür ediyor, sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum.

Hepinize iyi yıllar diliyorum. yeni yılımız; İstanbul gibi güzel, İstanbul gibi bereketli, İstanbul gibi muhteşem olsun. İstanbul gibi bir yılınız olsun! Kalın sağlıcakla,