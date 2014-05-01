'Sokağı temizleyen Ahmet'in, sıcak simit aldığımız Murat'ın...'

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından 1 Mayıs dolayısıyla videolu bir kutlama mesajı yayınladı.

"Bugünün sevgi ve hoşgörüyle, huzur ve güven içinde kutlanabilmesini diliyorum" ifadesini kullanan Vali Mutlu'nun 1 Mayıs mesajı şöyle:

"Bugün gün ağarırken sokağı temizleyen Ahmet'in, köşe başında sıcak simit aldığımız Murat'ın, duraktan bindiğimiz otobüsün şoförü Halil'in, yolu açmak için saatlerce trafikte bekleyen trafik polisi Ayhan'ın, okuduğumuz gazetenin muhabiri Özlem'in, her eve dönüşte bizi sevgiyle karşılayan eşimizin, Zonguldak'ta yerin yüzlerce metre altından kömür çıkaran Haydar'ın, buz gibi soğukta eli nasır tutmuş inşaat işçisi Bekir'in, Giresun fındık toplayan Zeynep'in bayramı. Bugün tek bir zümrenin, tek bir grubun değil tüm işçinin, emekçilerin bayramı. Bugün hepimizin bayramı. 1856 yılında Avustralya işçilerin yürüyüşüyle başlayan bu hareket, ülkemizde ilk kez 1923 yılında kutlandı. Artık 1 Mayıs tatil günü olarak emek ve dayanışma etkinlikleri ile kutlanıyor. Bugünün sevgi ve hoşgörüyle, huzur ve güven içinde kutlanabilmesini diliyor, hepimizin Emek ve Dayanışma gününü tebrik ediyorum."