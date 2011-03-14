İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu: Saldırganlar en az 2 kişi, aracın plakası belli

T24 - İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İbrahim Tatlıses’in vurulmasıyla ilgili, Emniyet’ten aldığı bilgileri ilk kez açıklayarak, saldırıyı gerçekleştirenlerin en az iki kişi olduğunu ve belirtti.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İbrahim Tatlıses'e silahlı saldırıda, biri araç kullanan diğeri silahla ateş eden 2 kişi olduğu ve kullandıkları araç markasının net şekilde bilindiğini kaydetti.

Mutlu, Değişim Liderleri Zirvesi sırasında Tatlıses'e yönelik saldırıya ilişkin soruları yanıtladı.

İbrahim Tatlıses'e acil şifalar dileyen Mutlu, “Sağlığıyla ilgili gelişmelerin olumlu seyrettiğini biliyoruz. Ümit ediyoruz önümüzdeki saatler itibarıyla daha iyi tablo söz konusu olacak. Hayati tehlikesinin şu anda geçtiğini ve daha iyi tablo içinde seyrettiğini biliyoruz” dedi.

Tatlıses'in, Büyükdere Caddesi'nde aracıyla giderken arkadan gelen bir araçtan 11 el ateş edildiği bilgisini veren Mutlu, “Araç markası net olarak biliniyor. İçinde 2 kişiyi net olarak biliyoruz, aracı kullanan ve silahı kullanan” diye konuştu.



“11 el ateş ediliyor, 4'ü araca isabet ediyor"



Vali Mutlu, bulunacak her detayın, olayın çözümü noktasında en hassas biçimde değerlendirileceğini de kaydederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bir araçtan saldırı olduğu şu anda net. Kendileri araçlarına bindikten ve hareket ettikten sonra, arkadan gelen bir aracın sollama yaparak yanından geçerken ateş edildiğini biliyoruz. Kullanmış oldukları araca isabet eden 4 mermi var. 11 el ateş ediliyor, 4'ü araca isabet ediyor. Araca isabet eden mermilerden 2 tanesinden biri Tatlıses'e, diğeri asistanına isabet ediyor. 2 mermi de araçtan ayrılıyor. Kullanılan toplam mermi adedi 11'dir.”

Silaha ilişkin bir soruya Mutlu, “Tek bir silahtan çıkan mermi söz konusu. Kullanılan silahın türünün şu anda kalaşnikof olduğunu biliyoruz. 11 adet mermi kovanı da olay mahallinde bulundu” yanıtını verdi.

Mutlu, saldırının nedenine dair bir soruya karşılık olarak da, “Şu anda herhangi bir değerlendirmemiz yok. Bunu failini yakaladıktan sonra onlardan öğreneceğiz” dedi.



“Tehdit aldığı bilgisi yok"



Vali Hüseyin Avni Mutlu, “Tatlıses'in tehdit alıp almadığına” yönelik olarak da, “Bize, emniyete bir tehdit aldığı, kendisinin tehdide maruz kaldığı yönünde intikal ettirilmiş herhangi bir bilgi yok. Bize bir tehdit aldığı ve bizim de takip ettiğimiz bir husus olmadığını ifade edeyim. Kendi özel korumaları var. Bizden herhangi bir koruma talebi de yok” diye konuştu.

İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da, “Polis olarak tüm ihtimalleri ve bildiklerimizi değerlendiriyoruz. Mutlaka bir sonuca ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi.



Görgü tanığı olayı anlattı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili yaptıkları soruşturmada İbrahim Tatlıses’in yaptığı İbo Show programlarını kaçırmayan ve sanatçının hayranı olan bir kişinin saldırı anına tanık olduğunu tespit edildi. Güvenlik nedeniyle ismi açıklanmayan görgü tanığının İbrahim Tatlıses ve arkasında bulunan Koruma aracının Büyükdere caddesine çıkmak üzereyken saldırıya uğradığını söylediği belirtildi. Saldırganların otomobilden inmeden arka pencereden ateş ettiğini söyleyen görgü tanığının "Yoğun bir şekilde silah sesi duydum. İbrahim Tatlıses’in içinde bulunduğu otomobil isabet aldı. Tatlıses’in şoförü bir an durakladıktan sonra gaza bastı. Arkada korumaların bulunduğu otomobil tahmin ediyorum ne olduğunu anlamadı. Onlar öndeki aracı takip ettiler. Saldırganların bulunduğu araç ise hızla oradan kaçtı." dedi.



Saldırı anı güvenlik kameralarında var

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmada polis çevredeki tüm şirketlerde bulunan güvenlik kamera görüntülerini topladı. Olayın meydana geldiği 00.16”dan önce ve sonrasında tüm Mobesa kameralarıda incelemeye alındı. Polis saldırı anının güvenlik kamera görüntülerinden saniye saniye kaydedildiğini ancak karanlık olması nedeniyle saldırganlara ait aracın plakasının görülmediğini tespit etti. Görüntülerde park halinde bekleyen saldırganlara ait aracın İbrahim Tatlıses’in otomobilinin hareket etmesi üzerine hafif şekilde hareketlendiği ve arka penceresinden ateş edildiği görüldü. Saldırganlara ait araçta şoför ve pencereden ateş eden saldırgan dışında başka kimsenin bulunup bulunmadığını belirlemek için görüntü incelemesi sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilleri olayla ilgili planlı bir şekilde çalışma başlatıldığını olayın PKK tarafından yapılmış olabileceği ihtimalininde aralarında bulunduğu her ihtimalin değerlendirildiğini söylediler.

