İstanbul Valisi: Deplasman yasağının kaldırılmasına sıcak bakıyoruz

İstanbul Valisi Vasip Şahin, sürdürülen deplasman yasağına ilişkin " Deplasman yasağının kaldırılmasına sıcak bakıyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında yapılacak maç öncesi Kulüpler Birliği Vakfı üyeleri, deplasman yasağının kalkması yönünde görüşmede bulunmak üzere İstanbul Valisi Vasip Şahin ile bir araya geldi.

Vali Şahin yaptığı açıklamada "Deplasman yasağının kaldırılmasına sıcak bakıyoruz, perşembe günü tekrar görüşeceğiz" ifadesini kullandı.

Deplasman yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin kararın perşembe günü alınması bekleniyor.