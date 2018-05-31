İstanbul Valiliği'ni işgal davasında 8 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliğini işgal etmek isteyen askerlerin yargılandığı davada, 8 sanığa, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 80 sanık için ise beraat kararı çıktı.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul Valiliği'ni işgal girişiminde bulunan 12'si tutuklu 14'ü rütbeli 90 askerin yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti "Anayasayı ihlal" suçundan 8 sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. 2 sanığın da dosyasının ayrılmasına karar veren mahkeme heyeti, aralarında erlerinde bulunduğu 80 sanığın da suçların kasıt unsurları itibariyle oluşmadığı anlaşıldığından ayrı ayrı beraatlerine karar verildi. Karar oybirliğiyle alındı.

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