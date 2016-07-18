İstanbul Valiliği'nden uyarı: Provokatif çağrılara ve tahriklere itibar etmeyin

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet'in ardından bir açıklama da İstanbul Valiliği'nden geldi. Valilik'ten yapılan açıklamada, desteğe devam edilmesi ancak provokatif çağrılara ve tahriklere itibar edilmemesi istendi.

İstanbul Valiliği 15 Temmuz’da başlayan ve vatandaşların ve emniyet güçlerin çabalarıyla engellenen darbe girişimi ile ilgili bir açıklama yaptı.



İçişleri Bakanlığı ve Emniyet gün içinde benzer çağrılarda bulunmuş özellikle sosyal medyada dolaşan iddialara ve provakasyonlara dikkat edilmesi çağrısında bulunulmuştu.

İstanbul Valiliği'nin açıklaması

Ülkemize ve demokrasimize karşı girişilen karanlık ve hain darbe oyunu milletimizin ve güvenlik güçlerimizin hukuka ve demokrasiye olan güçlü bağlılığı ile bertaraf edilmiştir.

Bu süreç içinde sokaklara ve meydanlara çıkarak devletimizin, demokrasimizin, birlik ve beraberliğimizin sahiplenilmesi ve korunması yönünde yüksek bir onur ve cesaret gösteren milletimizin kıymetli evlatlarına sonsuz minnet ve teşekkürlerimizi sunarız.

Vatandaşlarımızın bundan sonraki günlerde de meydanlarda bu güçlü duruş ve desteklerini azaltmadan devam ettireceklerine yürekten inanıyoruz. Aziz milletimizin bu desteklerini hukuk içinde kalarak kendilerinin ve başkalarının can ve mal güvenliğine zarar verecek davranışlardan sakınarak yüksek heyecan, hassasiyet ve vakar içerisinde göstermelerini, provokatif çağrılara ve tahriklere itibar etmemelerini ve güvenlik güçlerimizin görevlerini kolaylaştırıcı bir tavırla hareket etmelerini rica ediyoruz.

Bu vesileyle hain saldırılar nedeniyle hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.