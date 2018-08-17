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İstanbul Valiliği'nde bayramlaşma

Gökhan ÇELİK / Harun UYANIK-İSTANBUL,(DHA) KURBAN Bayramı dolayısıyla İstanbul Valiliği'nde bayramlaşma töreni düzenlendi

17 Ağustos 2018 14:46

Gökhan ÇELİK / Harun UYANIK-İSTANBUL,(DHA)
KURBAN Bayramı dolayısıyla İstanbul Valiliği\'nde bayramlaşma töreni düzenlendi.
İstanbul Valilik binasında yapılan törene, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Yüksel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu\'nun yanı sıra vali yardımcıları, askeri, mülki erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile valilik çalışanları katıldı. Vali Şahin, törene katılan yöneticiler, çalışanlar ve basın mensupları ile tek tek bayramlaştı.

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