İstanbul Valiliği: Son bir haftada 2 bin 442 'kaçak göçmen' ülkelerine gönderildi

İstanbul Valiliği, son bir haftada 7 bin 687 "kaçak göçmenin" yakalanarak geri gönderme merkezlerine sevk edildiğini ve bunlardan 2 bin 442'sinin ülkelerine gönderildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği, yurda kaçak yollarla giren yabancı uyruklu kişilere yönelik 17-23 Mayıs arasında kent genelinde düzenlenen operasyonlara ilişkin bugün yazılı bir açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"İstanbul’da düzensiz göçle mücadele çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İlimizde 17-23 Mayıs 2022 tarihleri arasında güvenlik güçlerimizce yakalanan 7 bin 687 düzensiz göçmen, sınır dışı işlemi yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’müzce diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir. Bu süre zarfında, ilimizde ve diğer illerdeki geri gönderme merkezlerinde işlemleri tamamlanan 2 bin 442 düzensiz göçmen, ülkelerine geri gönderilmiştir. Halihazırda geri gönderme merkezlerinde bulunan ve işlemleri devam eden düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmelerine ilişkin çalışmalar sürmektedir. İşlemleri tamamlanan 238 düzensiz göçmenin, bu gece İstanbul Havalimanı’ndan ülkelerine geri gönderilmesi planlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."