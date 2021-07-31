İstanbul Valiliği'nden ormanlara giriş yasağı ile ilgili yeni açıklama: Spor ve piknik yapmak serbest, ateş yakmak yasak

Orman yangınlarının önüne geçmek için konulan orman alanlarına giriş yasağına ilişkin olarak bir açıklama yapan İstanbul Valiliği, spor yapmanın, piknik yapmanın serbest olduğunu ancak mangal ateşi yakmanın, piknik tüpüyle giriş yapmanın yasak olduğunu bildirdi.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklama şöyle; "Orman Alanlarına Giriş Yasağı kararımız ile ilgili yoğun talep ve sorularınıza cevaben; Bu Karar ile İlimizdeki ormanlarda ve orman içi yollarda mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver vb. ateş yakmak yasaklanmıştır.

Yetkili idarelerin gözetim ve denetiminde bulunan izinli park, piknik ve mesire alanları ile tabiat parklarında; yürüyüş yapmak, spor yapmak, piknik yapmak serbest, ancak mangal ateşi yakmak, piknik tüpü vb ateş yakmak kesinlikle yasaktır."