İstanbul Valiliği’nden Boğaziçi protestoları açıklaması: Kadıköy’de gözaltına 65 kişiden 58'i farklı silahlı terör örgütleriyle irtibatlı

İstanbul Valiliği, eski AKP milletvekili Prof. Dr. Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanmasına yönelik Kadıköy’de devam eden protestolarda gözaltına alınan 65 kişiden 58’inin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı olduğu ve haklarında daha önce işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, valiliğin söz konusu açıklamasını, kişisel sosyal medya hesabı Twitter’dan “Devlet burada…” notuyla paylaştı.

Valilik açıklamasında, dün Kadıköy İskele Meydanı'nda yasa dışı eylem yapan 65 şüphelinin gözaltına alındığı, bunlardan 58'inin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı, irtibatlı olduğu belirtildi. Açıklamada, "Gözaltına alınan 58 şüpheliden, 1 şahsın DHKP-C silahlı terör örgütü üyesi olduğu ve arandığı, 28 şahsın DHKP-C, MLKP, TKEP/L, TİKKO, THKPC, TKML terör örgütleriyle, 22 şahsın PKK/KCK silahlı terör örgütüyle ilgili geçmişte suç kayıtlarının bulunduğu, 7 şahsın farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı oldukları tespit edilmiştir" denildi.

Diğer 7 kişinin ise herhangi bir suç kaydının bulunmadığı kaydedildi.

Soylu söz konusu Valilik açıklamasını şöyle duyurdu: