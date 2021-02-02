İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi gözaltılarıyla ilgili açıklama

İstanbul Valiliği, dün Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen protestolarda gözaltına alınan 108 kişiden 7'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğunu açıkladı. 15 kişinin de üniversite düzeyinde öğretim görmediğinin belirtildiği açıklamada, ayrıca rektörlük binası önündeki protestolarda gözaltına alınan 51 kişiden de birinin başka bir üniversite öğrenciği olduğu ifade edildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişinde 1 Şubat 2021 Pazartesi günü yapılan izinsiz gösteriler sırasında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğümüzce gözaltına alınan (108) şüpheliden (7)’sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, (101) şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, (15) şüphelinin de üniversite düzeyinde eğitim görmediği, Rektörlük binasının ablukaya alınması nedeniyle gözaltına alınanlardan (50) şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu, (1) şüphelinin de başka bir üniversitenin öğrencisi olduğu tespit edilmiştir.

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