İstanbul Valisi Yerlikaya: Saat 17:00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur

Erdoğan’ın talimatı ile Koronavirüs'le ilgili yaşanan gelişmeler üzerine tüm valiliklerde bugün saat 09.00'da, önce il idare kurullarının ardından da pandemi kurullarının toplanacağını açıklamıştı. İstanbul Valiliği’nde düzenlenen İl İdare Kurulu toplantısı 2 saat sürdü.

Vali Yerlikaya’nın Twitter adresinden paylaştığı fotoğraflarda, toplantıya katılanların maske taktığı ve sosyal mesafeye dikkat ettiği görülüyor. Yerlikaya “İl İdare Kurulu toplantısındayız. #Koronavirüs salgınıyla mücadele için İstanbul’da yapılması gereken çalışmaları değerlendiriyoruz.” mesajıyla fotoğrafları paylaştı.

İki saat süren toplantının ardından pandemi kurulu toplantısına geçildi.

Yerlikaya duyurdu: Şehir dışına çıkışlar durduruldu

Vali Yerlikaya, toplantının ardından kişisel sosyal medya hesabından iptal edilen otobüs seferlerine ilişkin bir açıklamada bulundu. "Bugün 17:00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur" diyen Yerlikaya, "Tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız, kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir" ifadelerini kullandı.