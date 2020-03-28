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Koronavirüs

İstanbul Valisi Yerlikaya: Saat 17:00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur

28 Mart 2020 12:38

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Koronavirüs önlemleri kapsamında  dün şehirler arası seyahatlerin valilik iznine bağlandığını duyurmasının ardından bugün İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan bir açıklama geldi. "Saat 17:00'de otobüsle şehir dışına çıkışlar durduruldu" diyen Yerlikaya, ulaşım için otobüs kullanımının hangi şartlara bağlandığını da açıkladı.

Öte yandan Erdoğan'ın talimatıyla tüm valiliklerde bugün toplantı gerçekleştirildi. İstanbul Valiliği'nde de İl İdare Kurulu toplantısı düzenlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın başkanlık ettiği Koronavirüs başlıklı toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan,Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ve diğer yetkililer de katıldı. 2 saat süren toplantının ardından pandemi kurulu toplantısına geçildi.

Erdoğan’ın talimatı ile Koronavirüs'le ilgili yaşanan gelişmeler üzerine tüm valiliklerde bugün saat 09.00'da, önce il idare kurullarının ardından da pandemi kurullarının toplanacağını açıklamıştı. İstanbul Valiliği’nde düzenlenen İl İdare Kurulu toplantısı 2 saat sürdü.

Vali Yerlikaya’nın Twitter adresinden paylaştığı fotoğraflarda, toplantıya katılanların maske taktığı ve sosyal mesafeye dikkat ettiği görülüyor. Yerlikaya “İl İdare Kurulu toplantısındayız. #Koronavirüs salgınıyla mücadele için İstanbul’da yapılması gereken çalışmaları değerlendiriyoruz.” mesajıyla fotoğrafları paylaştı.

İki saat süren toplantının ardından pandemi kurulu toplantısına geçildi.

Yerlikaya duyurdu: Şehir dışına çıkışlar durduruldu

Vali Yerlikaya, toplantının ardından kişisel sosyal medya hesabından iptal edilen otobüs seferlerine ilişkin bir açıklamada bulundu. "Bugün 17:00 itibariyle otobüsle şehir dışına çıkışlar durdurulmuştur" diyen Yerlikaya, "Tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız, kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir" ifadelerini kullandı.

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