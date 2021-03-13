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İstanbul Valiliği, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler için dua programı düzenledi

13 Mart 2021 21:09

İstanbul Valiliği, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bugün Eyüp Sultan Camii ve 39 camide Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler için dua programı düzenledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar için Eyüp Sultan Camii'nde hatm-i şerifler okunduğunu belirtti. 

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle: 

"14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle İstanbul’da Covid-19 salgınında yitirdiğimiz 33 sağlık çalışanımız ve tüm vatandaşlarımız için hatm-i şerifler okundu. Eyüp Sultan Camii ve 39 ilçe merkez camilerindeki mevlit programıyla bu hatimlerin duaları yapıldı. Mekanları cennet olsun."

Ali Yerlikayakoronavirüscovidistanbul valiliği
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