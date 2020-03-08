İstanbul Valiliği kararı: Taksim ve Şişhane metro istasyonu, Taksim-Kabataş füniküler hattı kapatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul Valiliği'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne ilişkin aldığı yeni tebdbirleri duyurdu. Buna göre, Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler hattı kapatıldı.

İstanbul Valiliği'nin 8 Mart tedbirleri arttı. İBB Sözcüsü Ongun, Twitter hesabından kapatılan istasyonları şöyle duyurdu: "İstanbul Valiliği'nin kararı ile M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonunun tamamı, Şişhane istasyonu İstiklal ve 6. Daire giriş-çıkışları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı yolcu alımına kapatılmıştır. Ulaşıma açılma kararı da yine Valilikçe belirlenecektir."

Diğer yandan Taksim bariyerlerle çevrildi. Yaya geçişleri belirli yerlerden yapılabiliyor.

Kapatılan yollar

Trafiğe kapatılacak yollar şöyle: Taksim Meydanı (Büfeler Önü)- İstiklal Caddesine bağlanan yol, Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak-İlk Belediye Caddesi kesişimi, Balo Sokak-Turnacıbaşı Caddesi kesişimi, Sadri Alışık Sokak-Atıf Yılmaz Caddesi, Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti, Yeni Çarşı Caddesi-İstiklal Caddesi kesişimi Taksim Tünel girişi İstiklal Caddesi istikameti."

Alternatif güzergâhlar ise Gümüşsuyu Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi, Sıraselviler Caddesi olarak belirlendi.