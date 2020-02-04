İstanbul Valiliği, Suriyelilerin ikamet adreslerini bildirmeleri için tarih verdi

İstanbul Valiliği, Geçici Koruma Kapsamı'nda olup İstanbul'da ikamet eden Suriyelilerin ikamet adreslerini bildirmeleri için tarih verdi. Valilik adreslerini güncellemeyenlerin sosyal yardımlardan yararlanamayacağını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nin 31 Ocak'ta yapılan açıklamada, Suriyeli'lerin beyan ettikleri ikamet adresleri ile Merkezi Nüfus İdare Sistemi ve GÖÇNET sistemlerindeki adreslerinin uyumlu hale getirilmesi gerektiği bildirildi.

İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

"İstanbul’da “Geçici Koruma Kapsamı”nda bulunan 479.420 Suriyeli’nin beyan ettikleri ikamet adresleri ile MERNİS (Merkezi Nüfus İdare Sistemi) ve GÖÇNET sistemlerindeki adreslerinin uyumlu hale getirilmesi amacıyla,

15 Kasım-31 Aralık 2019 tarihleri arasında “Adreste Kontrol ve Veri Güncelleme Çalışması” yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda, beyan edilen ikamet adresleri ile MERNİS ve GÖÇNET sistemlerindeki bazı adresler arasında uyuşmazlıklar olduğu ve güncel olmadığı tespit edilmiştir.

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde kayıt altında bulunan; Geçici Koruma Sahibi Suriyelilerin adreslerini güncellemeleri için ikamet ettikleri İlçe Nüfus Müdürlüğüne 13 Mart 2020 Cuma akşamı mesai bitimine kadar şahsen başvuru yapmaları zorunludur.

İkamet adresi güncel olmayan “Geçici Koruma Sahibi” Suriyelilerin;

Kamu kurumları / Eğitim (Okullar), Sağlık (Hastaneler\Eczaneler), Bankalar, İşyerleri, Sosyal Yardım Kuruluşları v.b. yerlerden yararlanmada zorluk yaşayabilecekler, bazı durumlarda ise kamu hizmetlerine erişimleri askıya alınacaktır."

Daha önce başka şehirde kayıtlı olup İstanbul'da ikamet eden Geçici Koruma Sahibi Suriyelilerin sınır dışı edilmesi gündeme gelmişti.

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