İstanbul Valiliği: Beşiktaş’taki saldırıda kimliği belirlenemeyen kişinin polis olduğu tespit edildi

İstanbul Valiliği, 10 Aralık Cumartesi günü Dolmabahçe ve Maçka’daki bombalı terör saldırılarında hayatını kaybeden ve kimliği belirlenemeyen bir kişiye ilişkin olarak açıklama yaptı. Valilik, kimliği belirlenemeyen kişinin de polis olduğunu ifade etti.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

Bilindiği üzere 10 Aralık 2016 Cumartesi günü Beşiktaş ilçemizde menfur bir terör saldırısı meydana gelmiştir.

Hain saldırıda bugün 17:00 itibari ile kimliği belirsiz 1 cenazenin de yapılan tespit ile polis memuru olduğu anlaşılmış olup 37’si polis, 7’si sivil olmak üzere 44 vatandaşımız şehit olmuştur. Yaralı sayımız 90 kişi olup çeşitli hastanelerde tedavilerine devam edilmektedir.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.