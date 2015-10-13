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İstanbul Valiliği, anma yürüyüşünü 'uygun bulmadı': Bulunulan dönemin hassasiyeti...

Ankara katliamında hayatını kaybedenler için bugün Beyazıt Meydanı'nda anma yürüyüşü yapılacak

13 Ekim 2015 11:44

İstanbul Valiliği, Ankara'da düzenlenen ‘barış mitingi’ni kana bulayan canlı bomba saldırısında hayatını kaybedenleri anmak için DİSK, TMMOB, TTB ve KESK’in öncülüğünde Beyazıt Meydanı’na bugün yapılacak anma yürüyüşünün, ‘bulunulan dönemin hassasiyeti’ nedeniyle ‘uygun bulunmadığını’ açıkladı.

Saldırıda yaşamını yitirenleri anmak için DİSK, TMMOB, TTB, KESK’in öncülüğünde ‘Üzgünüz, Öfkeliyiz, Yastayız, İsyandayız, Hayatı Durduruyoruz’ sloganıyla bugün bir yürüyüş yapılacağı duyuruldu.

DHA'nın haberine göre, Sirkeci Garı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi önü olmak üzere iki koldan saat 11.00’de Beyazıt Meydanı’na yapılacağı belirtilen yürüyüş üzerine İstanbul Valiliği gece saat 02.00 sıralarında bir uyarı açıklaması yaparak yürüyüşün ‘uygun bulunmadığı’nı bildirdi.

 

"Bulunulan dönemin hassasiyeti..."

 

Açıklamada gerekçeler şöyle sıralandı:

‘Toplanma çağrısı yapılan yer ve güzergahların  çok yoğun biçimde kullanıldığı’, ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nda belirlenen güzergah ve alanların içerisinde bulunmadığı’ ve ‘bulunulan dönemin hassasiyeti’.

Yazılı açıklamada, “Valiliğimizce belirlenen güzergah ve alanlarda yürüyüş ve toplantı yapılması mümkünken kişi güvenliğini ve kamu düzenini bozabilecek bu nevi çağrılara vatandaşlarımızın itibar etmemesi önem arz etmektedir”denildi.

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