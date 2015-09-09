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İstanbul Valiliği: 93 kişi gözaltında

'Bazı ilçelerimizde parti binaları, basın kuruluşları ile iş yerlerine zarar meydana gelmiştir'

09 Eylül 2015 15:07

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, Hürriyet gazetesi binası ve HDP binalarına yapılan saldırılar ve Kürt esnafların dükkanlarına zarar verilmesiyle ilgili olarak 93 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklama söyle:

"Ülkemizde son zamanlarda meydana gelen terör olayları ile ilgili olarak ilimizde de Salı günü bir takım yürüyüş ve protesto eylemleri gerçekleştirilmiştir.  Terör eylemlerine tepki anlamında yapılan yürüyüşler genellikle sağduyu içerisinde ve sorunsuz olarak tamamlanmıştır. Ancak bazı ilçelerimizde parti binaları, basın kuruluşları ile iş yerlerine zarar meydana gelmiş, olaylar esnasında herhangi bir can kaybı ve ciddi yaralanma olmamıştır."

 

'93 kişi gözaltında'

 

"Mala zarar verme olayları ile ilgili suç işledikleri tespit edilen 93 kişi gerekli adli işlemlerin yapılması için gözaltına alınmıştır.

İl genelinde alınan üst düzey güvenlik tedbirleri kararlı ve dikkatli bir şekilde uygulanmaya devam edilecek olup, vatandaşlarımızdan kendilerini sokağa çekmeye yönelik provokasyonlara itibar etmemelerini sağduyulu davranmalarını ve güvenlik güçlerimize yardımcı olmalarını bekliyoruz."

 

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