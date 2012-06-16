İstanbul, 'üst düzey alan adı' oluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 'istanbul' ve 'ist' domain talebiyle ICANN'e başvurdu. Talep kabul edilirse 'istanbul' ve 'ist'; 'com', ve 'net' gibi alan adı uzantısı olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, ''istanbul'' ve ''ist'' şeklindeki üst düzey alan adı uzantıları (domain) talebiyle, İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu'na (ICANN) başvurduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ICANN'a, 30 Mayıs 2012'de sona eren başvuru sürecinde, dünya çapında bin 930 adet yeni alan adı uzantısı talep edildi.

Açıklanan listede New York, Londra, Berlin, Barcelona, Moskova ve Sidney gibi metropollerin dahil olduğu 66 yerleşim de internet alan adı talebiyle yer aldı. Türkiye'den ise yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul adına başvurdu. ''istanbul'' ve ''ist'' olarak alan adı talep eden Büyükşehir Belediyesi, 370 bin dolar olan başvuru ücretini de yatırdı.

ICANN'ın yeni üst düzey alan programı değerlendirme sürecinin Temmuz ayında başlayacağı, başvuruların atamasının ise gelecek yılın Ocak ayında yapılabileceği kaydedildi.

Kabul görmesi halinde, internette ''istanbul'' ve ''ist'', ''com'', ''net'', ''org'' gibi, alan adı uzantısı olacak.