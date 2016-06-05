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İstanbul Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde öğrenciler pankart açmak istedi özel güvenlik müdahale etti

Müdahalenin ardından sahnede itiş kakış yaşandı

05 Haziran 2016 00:12

İstanbul Üniversitesi'nin bugünkü mezuniyet töreninde sahnede pankart ve döviz açmak isteyen öğrencilere özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Müdahalenin ardından sahnede itiş kakış yaşandı.

soL'un haberine göre; öğrenciler Güneydoğu'daki çatışmalara atıfta bulunan “Bodrumlarda Yakılan İnsanlığımız”, TBMM'den geçen dokunulmazlıkların kaldırılması kararını eleştiren “İrade gasbına hayır, Vekilime dokunma”, bombalı saldırıları hatırlatan “Suruç, Ankara, Cizre, Silvan Devletin Katliamlarına Alışmayacağız” ve tutuklu öğrencilerin durumuna dikkat çeken “Hepsi Özgürleşene Kadar Hepimiz Tutsağız #TutukluÖğrencilereÖzgürlük” yazılı dövizleri açmak istedi. 

Özel güvenlik görevlilerinin müdahale etmesi sonucunda törende gerginlik yaşandı.

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