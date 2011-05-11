İstanbul Üniversitesi'nde yumurtanın yerini yumruk aldı

T24- İstanbul Üniversitesi'ne gelen TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Burhan Kuzu'yu protesto eden bir grup öğrenci ile güvenlik görevlileri yumruklaştı.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Cemil Birsen Konferans Salonu'nda düzenlenen Uluslararası Anayasa Sempozyumu'nda olaylar çıktı.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Burhan Kuzu'nun konuşması sırasında slogan atan öğrenciler, güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı. Yaklaşık 15-20 kişilik grup, tekrar salona girmeye çalışınca kapıda arbede yaşandı.

Güvenlik görevlileri ile grup arasında yaşanan yumruklaşmaya polis müdahale etti. Yaşanan arbedeyle salon girişinden uzaklaştırılan protestocu grup, yanlarında getirdikleri yumurtaları polise fırlattı. Üniversitedeki gerginlik devam ediyor

