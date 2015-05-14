T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul Üniversitesi'nde HDP etkinliğinine müdahale

HDP'li Sabahat Tuncel'in katılacağı İstanbul Üniversitesi'ndeki seçim etkinliğine polis müdahale etti

14 Mayıs 2015 17:33

İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin, HDP Eş Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel’in katılımıyla Beyazıt Kampüsü’nde düzenlemek istediği seçim etkinliğine polis müdahale etti. HDP faaliyetine izin verilmeyeceğini belirten özel güvenlik elemanları, afişlerin indirilmesini ve standın kaldırılmasını istedi.

IMC Tv'de yer alan habere göre; özel güvenlik, saat 13.00’te başlayacak etkinlik öncesinde okulda duyuru yapan ve stant açan öğrencilere, etkinliğe izin vermeyeceklerini söyledi. Öğrencilerin standı kaldırmaması üzerine kampüs içerisine çok sayıda çevik kuvvet polisi getirildi.

Havuzlu Bahçe’ye kadar gelen polis, öğrencileri darp ederek HDP bayraklarını söktü.

Bunun üzerine toplanan üniversite öğrencileri, polisleri okuldan uzaklaştırdı. 

ETİKETLER

hdpseçim etkinliksabahat tuncelöğrencipolisözel güvenlikmüdahaleseçim etkinliği

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24