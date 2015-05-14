İstanbul Üniversitesi'nde HDP etkinliğinine müdahale

İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin, HDP Eş Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel’in katılımıyla Beyazıt Kampüsü’nde düzenlemek istediği seçim etkinliğine polis müdahale etti. HDP faaliyetine izin verilmeyeceğini belirten özel güvenlik elemanları, afişlerin indirilmesini ve standın kaldırılmasını istedi.

IMC Tv'de yer alan habere göre; özel güvenlik, saat 13.00’te başlayacak etkinlik öncesinde okulda duyuru yapan ve stant açan öğrencilere, etkinliğe izin vermeyeceklerini söyledi. Öğrencilerin standı kaldırmaması üzerine kampüs içerisine çok sayıda çevik kuvvet polisi getirildi.

Havuzlu Bahçe’ye kadar gelen polis, öğrencileri darp ederek HDP bayraklarını söktü.

Bunun üzerine toplanan üniversite öğrencileri, polisleri okuldan uzaklaştırdı.